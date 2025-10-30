अंता विधानसभा उपचुनाव: कांग्रेस का माइक्रो मैनेजमेंट, वोटर्स को साधने के लिए सजातीय नेताओं को दी जिम्मेदारी
कांग्रेस ने अंता उपचुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है. कांग्रेस जातीय आधार पर माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है.
Published : October 30, 2025 at 2:32 PM IST
जयपुर: पिछले साल 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में से पांच में हार का सामना कर चुकी कांग्रेस इस बार अंता विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है. अंता विधानसभा उपचुनाव में इस बार कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट के तहत बूथ लेवल तक भी काम कर रही है. साथ ही मतदाताओं को साधने के लिए उन्हीं की सजातीय नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी दी है.
अंता विधानसभा क्षेत्र में एससी-एसटी ओबीसी, एसबीसी, माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग से जुड़े मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस ने उन्हीं की जातियों से जुड़े नेताओं को ड्यूटी पर लगाया है, जो घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं. हाल ही में कांग्रेस ने ऐसे ही करीब 30 नेताओं को अंता विधानसभा क्षेत्र में भेजा था, जो अलग-अलग जातियों से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा कांग्रेस के अग्रिम संगठनों एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और कांग्रेस सेवादल से जुड़े नेताओं को भी ग्रास रूट पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई है.
इन प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी: पार्टी ने अंता विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर मतदाताओं को साधने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, विधायक अशोक चांदना और कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल को जिम्मेदारी दी हुई है. इसी तरह से अल्पसंख्यक मतदाताओं को साधने के लिए कोटा जिले के दिग्गज अल्पसंख्यक नेता और कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान व कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमडी चोपदार सहित कई अन्य मुस्लिम नेताओं को भी भेजा गया है, जो मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार कर रहे हैं.
इसके अलावा सामान्य वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज, पूर्व विधायक पूनम गोयल, प्रीति शक्तावत को लगाया गया है. एससी वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए विधायक सीएल प्रेमी, पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल, पूर्व मंत्री ममता भूपेश को लगाया गया है. वहीं, जाट वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए विधायक शिखा बिल बराला, महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका चौधरी, एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जैसे नेताओं को लगाया गया है. वैश्य वर्ग के मतदाताओं को साधने की जिम्मेदारी स्वयं कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को दी गई है.
अभी और नेताओं को भेजा जाएगा क्षेत्र में: वहीं, इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि 30 नेताओं को पहले जिम्मेदारी दी गई थी अब एक-दो दिन में करीब 50 से ज्यादा नेताओं को और अंता भेजा जा रहा है, जिन्हें अलग-अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाएगी. इसके अलावा पार्टी के अग्रिम संगठनों के नेताओं को भी भेजा जा रहा है, जो वहां जाकर नुक्कड़ सभाएं और जनसभाएं करके कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट और समर्थन मांगेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी अंता विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी.
स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के नामांकन के बाद ही पार्टी के बड़े नेताओं ने अंता में एक बड़ी रैली की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित पार्टी के कई नेता शामिल हुए थे.
1 नवंबर के बाद स्टार प्रचारकों के दौरे होंगे शुरू: स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि अब 1 नवंबर के बाद अंता विधानसभा क्षेत्र के लिए पार्टी की ओर से बनाए गए स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू हो जाएंगे जो अलग-अलग क्षेत्र में जाकर जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं करेंगे. कौन सा स्टार प्रचारक किस क्षेत्र में जाएगा इसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है और जल्द ही उसे जारी कर दिया जाएगा.
रोचक मोड़ पर है अंता उप चुनाव: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि फिलहाल अंता उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बने हुए हैं, लेकिन तीनों प्रत्याशियों की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया काफी मजबूत नजर आते हैं, क्योंकि वे दो बार यहां से एमएलए रह चुके हैं और दोनों ही बाहर गहलोत सरकार में मंत्री रहे थे. सामाजिक कामों के चलते भी उनकी जनता में अच्छी पैठ है. वहीं, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अंता उपचुनाव में पूरा जोर लगाए हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के समर्थक को पार्टी ने टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है. ऐसे में यहां पूर्व मुख्यमंत्री की साख दांव पर लगी हुई है. वहीं, अगर नरेश मीणा की बात करें तो वे एसटी वोटों के जरिए चुनाव मैदान में हैं.
