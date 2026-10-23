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कवर्धा के कुमान गांव में बैगा बच्चों की मौत का मामला, कांग्रेस जांच टीम ने किया दौरा, साय सरकार पर दागे सवाल

कांग्रेस जांच टीम ( ETV BHARAT )

कवर्धा: कबीरधाम जिले के कुमान गांव में पांच आदिवासी बैगा बच्चों की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है. शुक्रवार को कांग्रेस के छह सदस्यीय दल ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. दल में चार विधायक एक पूर्व विधायक, जिलाअध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे. कांग्रेस नेताओं ने बच्चों की मौत को गंभीर बताते हुए साय सरकार पर सवाल खड़े किए.

कांग्रेस जांच टीम पहुंची कुमान गांव कांग्रेस के इस दल में मोहला-मानपुर विधायक इंदर साव मांडवी, भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मांडवी, बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनक ध्रुव और डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल पूर्व विधायक ममता चंद्राकर शामिल रहे. दल ने गांव पहुंचकर मामले से जुड़े हालात की जानकारी ली और बच्चों की मौत के कारणों को लेकर चिंता जताई.