कवर्धा के कुमान गांव में बैगा बच्चों की मौत का मामला, कांग्रेस जांच टीम ने किया दौरा, साय सरकार पर दागे सवाल
कांग्रेस ने कुपोषण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर उठाए सवाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल से शिकायत करने की बात कही. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 11:07 PM IST
कवर्धा: कबीरधाम जिले के कुमान गांव में पांच आदिवासी बैगा बच्चों की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है. शुक्रवार को कांग्रेस के छह सदस्यीय दल ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. दल में चार विधायक एक पूर्व विधायक, जिलाअध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे. कांग्रेस नेताओं ने बच्चों की मौत को गंभीर बताते हुए साय सरकार पर सवाल खड़े किए.
कांग्रेस जांच टीम पहुंची कुमान गांव
कांग्रेस के इस दल में मोहला-मानपुर विधायक इंदर साव मांडवी, भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मांडवी, बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनक ध्रुव और डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल पूर्व विधायक ममता चंद्राकर शामिल रहे. दल ने गांव पहुंचकर मामले से जुड़े हालात की जानकारी ली और बच्चों की मौत के कारणों को लेकर चिंता जताई.
कांग्रेस ने कुपोषण से मौत की बात कही
दौरे के दौरान कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि पांचों बच्चों की मौत गंभीर कुपोषण के कारण हुई है. उनका कहना था कि बैगा आदिवासी परिवारों तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है. नेताओं ने सवाल उठाया कि यदि जरूरतमंद परिवारों को समय पर पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता, तो बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए समय रहते प्रभावी कदम उठाए जा सकते थे.
बच्चों की मौत के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे. मामले की गंभीरता से जांच और पड़ताल की जरूरत है- इंद्रशाह मंडावी, कांग्रेस विधायक, मोहला मानपुर
कांग्रेस दल के दौरे के बाद अब बच्चों की मौत के वास्तविक कारणों की जांच की मांग तेज होगी. गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, कुपोषण की स्थिति और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं.