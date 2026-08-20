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स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का जनअभियान तेज, हर वार्ड में घर घर पहुंचेगी पार्टी

बैठक में शहर जिला कांग्रेस कमेटी की प्रभारी प्रतिमा चंद्राकर, अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे समेत वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।प्रतिमा चंद्राकर ने कहा कि स्मार्ट मीटर का मुद्दा सीधे आम जनता की जेब से जुड़ा है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से वार्ड स्तर पर घर-घर जाकर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनने और अधिक से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ने की अपील की.

रायपुर: स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर कांग्रेस ने रायपुर शहर में अपना जनअभियान और तेज करने का फैसला किया है. कांग्रेस भवन, गांधी मैदान में हुई शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में वार्ड स्तर पर अभियान को व्यापक बनाने की रणनीति तैयार की गई. पार्टी ने दावा किया कि अलग-अलग वार्डों से हजारों आवेदन एकत्र किए जा रहे हैं और आम उपभोक्ता खुद इस अभियान से जुड़ रहे हैं.

स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस का दावा, जनता और व्यापारियों का मिल रहा समर्थन

शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने कहा कि रायपुर के अलग-अलग वार्डों में स्मार्ट मीटर के खिलाफ लगातार जनजागरण और जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है. कार्यकर्ता उपभोक्ताओं से संपर्क कर स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ले रहे हैं और पुराने मीटर लगाए जाने की मांग को लेकर आवेदन भरवा रहे हैं. मेनन ने दावा किया कि अभियान को जनता और व्यापारियों का व्यापक समर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा कि हजारों आवेदन एकत्र किए जा चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग खुद आगे आकर अभियान का हिस्सा बन रहे हैं.

जनता की राहत तक जारी रहेगा संघर्ष

कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर स्मार्ट मीटर के कारण बढ़े बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया. पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने कहा कि बिजली हर परिवार की मूलभूत जरूरत है. यदि स्मार्ट मीटर के बाद बिलों में बढ़ोतरी की शिकायतें सामने आ रही हैं तो सरकार को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि हजारों लोगों का आवेदन देना इस बात का संकेत है कि जनता स्मार्ट मीटर व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है. उन्होंने सरकार से इस मामले में तत्काल निर्णय लेने की मांग की.

स्मार्ट मीटर को लेकर रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक (ETV Bharat Chhattisgarh)

वार्ड स्तर पर अभियान को और किया जाएगा मजबूत

पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बिजली बिल और स्मार्ट मीटर से जुड़ी उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर लगातार जनता के बीच मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि वार्ड स्तर पर चल रहे अभियान को और तेज किया जाएगा. बैठक में कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि प्रत्येक वार्ड में घर-घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा. उपभोक्ताओं से आवेदन भरवाकर स्मार्ट मीटर हटाने और पुराने मीटर लगाए जाने की मांग को आगे बढ़ाया जाएगा.कांग्रेस ने कहा कि उपभोक्ताओं को राहत मिलने तक स्मार्ट मीटर के खिलाफ उसका आंदोलन जारी रहेगा.