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सिरसा में सतह पर आई कांग्रेस की गुटबाजी, जिला अध्यक्ष के बयान पर विधायक शीशपाल केहरवाला ने किया पलटवार

कांग्रेस संगठन की कार्यप्रणाली पर विधायक ने उठाए सवालः शीशपाल केहरवाला ने सिरसा कांग्रेस संगठन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सिरसा में जिला अध्यक्ष के तौर पर उलटी गंगा बह रही है. विधायक के इस बयान के बाद कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान एक बार फिर चर्चा में आ गई है. कालांवाली की स्थानीय राजनीति को लेकर भी विधायक ने कांग्रेस नेता निर्मल सिंह मलड़ी पर निशाना साधा है. केहरवाला ने आरोप लगाया कि निर्मल सिंह मलड़ी पहले भी हनीट्रैप जैसे मामले में शामिल हो चुके हैं.

सिरसा कांग्रेस में बह रही है उलटी गंगाः इसके साथ ही शीशपाल केहरवाला ने कालांवाली में कांग्रेस नेता निर्मल सिंह मलड़ी पर भी जमकर प्रहार किया है. विधायक केहरवाला ने कहा कि "अगर कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ दूसरी पार्टी का नेता बयान देता है तो जिला अध्यक्ष को उसका जवाब देना चाहिए लेकिन सिरसा कांग्रेस जिला अध्यक्ष के तौर पर तो उलटी गंगा ही बह रही है." वहीं, विधायक ने बीजेपी सरकार पर भी कालांवाली विधानसभा क्षेत्र और सिरसा जिले के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं.

सिरसाः कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को लेकर जिले में एक बार फिर सियासत गरमा गई है. कालांवाली से कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए नेताओं को मर्यादा में रहकर बयान देने की नसीहत दी है. विधायक ने कहा कि "राजनीतिक नेताओं को अपनी मर्यादा में रहकर बयान देने चाहिए."

कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव का आरोपः कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के बाद विधायक शीशपाल केहरवाला ने बीजेपी सरकार को भी निशाने पर लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है और पिछले 12 वर्षों में क्षेत्र में सरकार की ओर से कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया. केहरवाला का कहना है कि कालांवाली हल्के में विकास कार्यों को लेकर सरकार का ध्यान नहीं है. विधायक ने दावा किया कि उन्होंने अपने स्तर पर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवाए हैं. उन्होंने कहा कि विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत भी कई काम करवाए गए हैं.

तीन करोड़ रुपये के काम का प्रस्ताव सरकार के पास लंबितः विधायक ने सिरसा जिले के साथ भी भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि कालांवाली हल्के में विकास कार्यों के लिए उन्होंने सरकार के सामने करीब पांच करोड़ रुपये के काम रखे थे. इनमें से सरकार ने करीब दो करोड़ रुपये के काम तो मंजूर या पूरे किए, लेकिन लगभग तीन करोड़ रुपये के काम अभी भी लटके हुए हैं. केहरवाला ने कहा कि सरकार को विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों और कस्बों के विकास पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए. उनका आरोप है कि विकास कार्यों के मामले में कालांवाली हल्के को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल रही.

'सिरसा जिले के साथ भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए': विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास को लेकर वह लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपने स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से काम करवाने का प्रयास किया गया है. वहीं, उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में विकास को लेकर गंभीर है तो लंबित पड़े विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सिरसा जिले के साथ भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए और कालांवाली क्षेत्र को भी प्रदेश के दूसरे इलाकों की तरह विकास के समान अवसर मिलने चाहिए.

बीजेपी की प्रतिक्रिया का इंतजारः शीशपाल केहरवाला के बयान के बाद सिरसा कांग्रेस की अंदरूनी सियासत और कालांवाली के विकास का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है. एक तरफ विधायक ने कांग्रेस संगठन के भीतर समन्वय और बयानबाजी को लेकर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार पर विकास कार्यों में भेदभाव के आरोप लगाए हैं. अब देखना होगा कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल और बीजेपी की ओर से इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है.