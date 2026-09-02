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Bikaner Congress Controversy : कांग्रेस की कलह सड़कों पर, शहर अध्यक्ष मेघवाल से मारपीट, कुर्ता फाड़ने का आरोप, गहलोत ने की निंदा

बीकानेर: नगर निकाय चुनाव में टिकट वितरण के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह सड़कों पर नजर आने लगी है. बीकानेर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदनगोपाल मेघवाल के साथ मारपीट हुई है. वार्ड 50 में प्रत्याशी नवरत्न डागा के चुनाव कार्यालय उद्घाटन के दौरान युवक ने पहले उनका मुंह मीठा कराया, फिर एक तरफ बुलाकर कथित मारपीट की. मेघवाल ने पूर्व पार्षद दीपक अरोड़ा के बेटे मोहित अरोड़ा पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है. घटना के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हो गए, पूर्व मंत्री बीडी कल्ला भी मौके पर पहुंचे. मेघवाल ने कहा कि ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं होगा, पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाएंगे. इस बीच मेघवाल के साथ की गई मारपीट की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी निंदा की है. उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है. ऐसे लोग कांग्रेसी नहीं हो सकते.

नगर निकाय चुनाव में टिकट वितरण के बाद कांग्रेस के भीतर शुरू हुआ असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है. बीकानेर में कांग्रेस की अंदरूनी कलह उस समय सड़कों पर आ गई, जब शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदनगोपाल मेघवाल के साथ मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया. यह घटना चुनाव कार्यालय उद्घाटन के तुरंत बाद हई. उस समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे. इसी दौरान शहर अध्यक्ष मेघवाल के साथ आरोपी ने पहले बातचीत और मुंह मीठा कराया गया, फिर एक तरफ बुलाकर मारपीट की. इससे माहौल गरमा गया और कार्यकर्ता एकत्रित हो गए.

मदनगोपाल मेघवाल ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bikaner)

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अंकल कहकर बुलाया, फिर की मारपीट: मेघवाल ने बताया कि मोहित अरोड़ा ने उन्हें 'अंकल' कहकर बुलाया और मारपीट की. उन्होंने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उनका कुर्ता तक फाड़ दिया गया. उन्होंने कहा कि टिकट एक प्रत्याशी को ही मिलता है, लेकिन राजनीतिक नाराजगी के चलते ऐसा व्यवहार उचित नहीं है. वे शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करवाएंगे. इस बीच मारपीट की सूचना पर पूर्व मंत्री बीडी कल्ला मौके पर पहुंचे, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर घटनाक्रम की जानकारी ली. इस घटना को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखी.