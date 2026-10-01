ETV Bharat / state

2 अक्टूबर से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ देशभर में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, उत्तराखंड में कांग्रेस की तैयारी पूरी

2 अक्टूबर से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ देशभर में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन ( FILE PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस, भारत निर्वाचन आयोग के संस्थागत कब्जे का आरोप लगाते हुए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर 2 अक्टूबर से आंदोलन करने जा रही है. यह आंदोलन 8 अक्टूबर तक महानगर और जिले वार स्तर पर किए जाएंगे.

कार्यक्रम को लेकर 'ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी' ने 'लोकतंत्र बचाओ सप्ताह' और 'वोट बचाओ, देश बचाओ मार्च' में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को भी आमंत्रित किया है. 2 अक्टूबर को जिला स्तर पर इंडिया गठबंधन दलों के साथ संयुक्त बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी. बैठक में राज्य स्तरीय नेताओं को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाएगा. साथ ही सोशल मीडिया की ओर से इन कार्यक्रमों की व्यापक कवरेज और प्रचार प्रसार भी किए जाएंगे.