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2 अक्टूबर से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ देशभर में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, उत्तराखंड में कांग्रेस की तैयारी पूरी

उत्तराखंड में कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रही है. 2 अक्टूबर 8 अक्टूबर तक जिलेवार प्रदर्शन किया जाएगा.

Congress PROTEST
2 अक्टूबर से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ देशभर में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन (FILE PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 1, 2026 at 5:57 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस, भारत निर्वाचन आयोग के संस्थागत कब्जे का आरोप लगाते हुए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर 2 अक्टूबर से आंदोलन करने जा रही है. यह आंदोलन 8 अक्टूबर तक महानगर और जिले वार स्तर पर किए जाएंगे.

कार्यक्रम को लेकर 'ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी' ने 'लोकतंत्र बचाओ सप्ताह' और 'वोट बचाओ, देश बचाओ मार्च' में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को भी आमंत्रित किया है. 2 अक्टूबर को जिला स्तर पर इंडिया गठबंधन दलों के साथ संयुक्त बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी. बैठक में राज्य स्तरीय नेताओं को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाएगा. साथ ही सोशल मीडिया की ओर से इन कार्यक्रमों की व्यापक कवरेज और प्रचार प्रसार भी किए जाएंगे.

दूसरे दिन इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ ब्लॉक स्तर पर संयुक्त तैयारी के साथ ही ग्रास रूट पर रणनीति तैयार की जाएगी. तीसरे दिन इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ जिला स्तरीय मार्च आयोजित किए जाएंगे. कांग्रेस पार्टी यह सभी कार्यक्रम 8 दिनों के भीतर करेगी.

देश के लोकतंत्र के मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी. भारत के चुनाव आयोग की सराहना पूरी दुनिया में होती थी, लेकिन बीते समय से भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. इसको लेकर भारत का समूचा विपक्ष एकजुट होकर मुख्य चुनाव आयुक्त के तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहा है. अपनी इन मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी दल एकजुट होकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन पूरे देश में जनपद वार, महानगर वार, ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन और जन जागरण के कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं.
-शीशपाल बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस-

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड कांग्रेस का सचिवालय घेराव, CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

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