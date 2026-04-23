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फिर उत्तराखंड दौरे पर आएंगी कुमारी शैलजा, इन जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से होगा वन-टू-वन संवाद

कुमारी शैलजा उत्तराखंड दौरे पर आएंगी ( File Photo- ETV Bharat )

देहरादून: कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा फिर उत्तराखंड आ रही हैं. बीती 8 अप्रैल को वो अपने पांच दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचीं थी. उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी और सांसद कुमारी शैलजा एक बार फिर 4 मई को उत्तराखंड आ रही हैं. इस बार वो गढ़वाल मंडल के चार जिलों का धुआंधार दौरा करने जा रही हैं. फिर उत्तराखंड दौरे पर आएंगी कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा: इससे पहले कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने 8 अप्रैल से उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से अपने चार दिवसीय दौरे की शुरुआत की थी. तब उन्होंने रुद्रपुर, काशीपुर महानगर कांग्रेस और जिला कमेटियों के पदाधिकारियों की बैठक ली थी. 9 अप्रैल को उन्होंने नैनीताल जिले के हल्द्वानी में सभी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक करने के बाद कोटद्वार में बैठक की थी. इसके अलावा उन्होंने हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भाग लिया था. इसी महीने 5 दिवसीय दौरे पर आई थीं शैलजा: इसके बाद वह 11 अप्रैल को मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईं थी. 11 अप्रैल की शाम को उन्होंने महानगर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी परवादून और पछुवादून के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक मजबूती व अग्रिम चुनावी रणनीति को लेकर संवाद स्थापित किया था. इसके बाद वो वापस दिल्ली लौट गईं थी.