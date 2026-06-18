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बीच में ही दौरा रद्द कर अचानक हरियाणा लौटीं कुमारी शैलजा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया बड़ा कारण

देहरादून में कुमारी शैलजा को अचानक अपना दौरा बीच में ही रद्द करना पड़ा. उन्हें वरिष्ठ नेताओं की सामूहिक बैठक में शामिल होना था.

Selja Kumari
बीच में ही दौरा रद्द कर अचानक हरियाणा लौटीं कुमारी शैलजा (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 18, 2026 at 3:26 PM IST

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देहरादून: दो दिवसीय देहरादून दौरे पर पहुंचीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा को अचानक अपना दौरा रद्द कर अपने संसदीय क्षेत्र लौटना पड़ा. दौरे को पहले दिन 17 जून को उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर अध्यक्षों के साथ वन टू वन बातचीत की और उन्हें 2027 के चुनाव को लेकर खास रणनीति तैयार करने को भी कहा. वहीं दूसरे दिन आज 18 जून को उन्हें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सामूहिक बैठक में हिस्सा लेना था. लेकिन उन्हें सुबह अचानक हरियाणा में अपने संसदीय क्षेत्र लौटना पड़ा.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि, पार्टी वरिष्ठ नेताओं की सामूहिक बैठक कुमारी शैलजा के साथ 17 जून देर शाम हो गई थी. लेकिन उनका कार्यक्रम आज इसलिए चेंज हुआ है कि उनके लोकसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है. इस दुर्घटना में काफी लोगों के हताहत होने की जानकारी मिल रही है. जब पार्टी प्रदेश प्रभारी को यह जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वह 17 जून को ही सभी बैठकों में शामिल होंगी. इसलिए जिस क्षेत्र में यह दुर्घटना घटी है, वहां के लिए कुमारी शैलजा देहरादून से सवेरे रवाना हो गई हैं.

गणेश गोदियाल ने कहा कि, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने देहरादून में सभी महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया, सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों से वार्ता की. पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकातें की. इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकोष्ठों, विभागों, अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक मजबूती को लेकर वन टू वन बातचीत करने के साथ-साथ सामूहिक मुलाकातें भी की.

गोदियाल ने कहा कि, उनके साथ हुई बैठकों में मुख्य रूप से आने वाले चुनाव को लेकर कैंपेन से संबंधित रोड मैप को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है. इसी प्रचार से संबंधित रोड मैप को तैयार करने के उद्देश्य से आज चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में सभी वरिष्ठ नेता मिलकर चर्चा कर रहे हैं, ताकि आने वाले 2 से 3 माह में कैंपेन के काम को सुनिश्चित किया जा सके.

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