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रांची में के. राजू की पेसा पर्यवेक्षकों के साथ बैठक, राहुल गांधी के झारखंड दौरे की तैयारियों पर भी हुई चर्चा

के. राजू की पेसा पर्यवेक्षकों के साथ बैठक संपन्न ( Etv Bharat )

रांची: कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने स्टेट गेस्ट हाउस में पार्टी के पेसा पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की. बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने मीडिया के समक्ष 'पेसा कानून' को लेकर पार्टी की रणनीति और राहुल गांधी के संभावित दौरे को लेकर जानकारी साझा की.

बन्ना गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस 'पेसा कानून' के प्रति गंभीर है. यह कानून 1996 का कानून है और पहले ही 25 साल से ज्यादा समय की देरी हो चुकी है. बन्ना गुप्ता ने कहा कि आदिवासी गांव में रहते हैं, उनके हक-अधिकार की बात 'पेसा कानून' में सुरक्षित है, चाहे वह माइनर मिनरल हो, चाहे जल, जंगल और जमीन या वनोत्पाद का मामला हो ही क्यों ना हो.