रांची में के. राजू की पेसा पर्यवेक्षकों के साथ बैठक, राहुल गांधी के झारखंड दौरे की तैयारियों पर भी हुई चर्चा
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने पार्टी के पेसा पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 4, 2026 at 8:17 PM IST
रांची: कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने स्टेट गेस्ट हाउस में पार्टी के पेसा पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की. बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने मीडिया के समक्ष 'पेसा कानून' को लेकर पार्टी की रणनीति और राहुल गांधी के संभावित दौरे को लेकर जानकारी साझा की.
बन्ना गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस 'पेसा कानून' के प्रति गंभीर है. यह कानून 1996 का कानून है और पहले ही 25 साल से ज्यादा समय की देरी हो चुकी है. बन्ना गुप्ता ने कहा कि आदिवासी गांव में रहते हैं, उनके हक-अधिकार की बात 'पेसा कानून' में सुरक्षित है, चाहे वह माइनर मिनरल हो, चाहे जल, जंगल और जमीन या वनोत्पाद का मामला हो ही क्यों ना हो.
हक और अधिकार से वंचित है जनजातीय समुदाय
जनजातीय समुदाय का उन पर हक और अधिकार 'पेसा कानून' देता है, लेकिन जनजातीय समुदाय अपने हक और अधिकार से वंचित है. ऐसे में कांग्रेस का साफ मत है कि जनजातीय समुदाय के बीच जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें बताएं कि कैसे कांग्रेस उनके हितों की रक्षा करती है और इसलिए कांग्रेस आने वाले दिनों में राज्यभर में 'पेसा कानून' को लेकर अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएगी.
अंतिम पायदान पर खड़े आदिवासी और दलित के हक- अधिकार
बन्ना गुप्ता ने बताया कि राहुल गांधी का साफ आदेश है कि अंतिम पायदान पर खड़े ट्राइबल और दलित के हक और अधिकार कानून के माध्यम से सुरक्षित और संरक्षित रहे. बुधवार की बैठक भी इसी के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि जनजातीय समुदाय में अवेयरनेस के माध्यम से हम लोग उनके बीच में जाएं और उन्हें उनका हक अधिकार दिला सके.
📍राँची मोहराबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में झारखंड प्रभारी श्री @KRajuINC जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री @MahtoKeshavINC जी तथा कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री @PradeepYadavMLA जी की उपस्थिति में प्रदेश पर्यवेक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। @INCIndia https://t.co/a6zuchxgfV— INCJharkhand (@INCJharkhand_) November 4, 2026
राहुल गांधी का संभावित दौरा
इधर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में राहुल गांधी का संभावित दौरा है. वे अपनी यात्रा के दौरान 'पेसा कानून' के लागू होने के बाद सरकार को इसके लिए धन्यवाद देने रांची आ रहे हैं.
आदिवासी समुदाय के साथ है कांग्रेस
प्रदीप यादव ने कहा कि जब से झारखंड में पेसा नियमावली लागू हुई है. उसके बाद राज्यभर के लोग खासकर शेड्यूल-5 में रहने वाले लोग राहुल गांधी का संदेश सुनेंगे. राहुल गांधी झारखंड दौरे के दौरान कांग्रेस यह संदेश जनजातीय समुदाय को देगी कि कांग्रेस जहां राज्य और देश के आदिवासी समुदाय के हितों उनके विकास के लिए गंभीर है जबकि भाजपा और उसकी नीतियां 'आदिवासी विरोधी' है.
आदिवासियों के खिलाफ है बीजेपी: कांग्रेस
प्रदीप यादव ने बताया कि जब-जब कांग्रेस देश की सत्ता में रही है, तब तब आदिवासियों के कल्याण के लिए जिन नियमों को बनाया लेकिन उन्होंने बीजेपी पर नीतियों को ध्वस्त करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को आदिवासी न कहकर 'वनवासी' कहती है यानी उनका जो मूल अधिकार है कि हम इस देश के आदिवासी है उसी पर भाजपा प्रश्न चिह्न खड़ा करती है.
कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हम सब मिलकर राहुल गांधी के झारखंड दौरे को ऐतिहासिक बनाएंगे. एक-एक गांव से ग्राम सभा- ग्राम पंचायत के लोग राहुल गांधी की सभा में आएंगे. कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि हम सभी लोगों का आमंत्रित करेंगे. खासकर शेड्यूल- 5 में रहने वाले ग्राम मुखिया-ग्राम प्रधान और उसकी उपस्थित हो.
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