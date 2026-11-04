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दो दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे कांग्रेस प्रभारी के राजू, नवंबर तक जारी रहेगा 'वोट बचाओ-देश बचाओ' कंपेन

झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ( Etv Bharat )

रांची: AICC के विशेष स्थायी आमंत्रित सदस्य और झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू दो दिवसीय दौरे पर बुधवार सेवा विमान से रांची पहुंचे. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी भी दिल्ली से रांची लौटे. प्रदेश प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, राज्य में जारी SIR में 19 लाख से अधिक लोगों के वोट का अधिकार खत्म हो जाने का खतरा और अन्य मुद्दों पर भाजपा, केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला.

तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह करेंगेः डॉ इरफान अंसारी