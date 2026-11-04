दो दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे कांग्रेस प्रभारी के राजू, नवंबर तक जारी रहेगा 'वोट बचाओ-देश बचाओ' कंपेन
कांग्रेस प्रभारी के. राजू झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं. SIR के संबंध में CEO से भी मिलेंगे. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 4, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 4:14 PM IST
रांची: AICC के विशेष स्थायी आमंत्रित सदस्य और झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू दो दिवसीय दौरे पर बुधवार सेवा विमान से रांची पहुंचे. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी भी दिल्ली से रांची लौटे. प्रदेश प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, राज्य में जारी SIR में 19 लाख से अधिक लोगों के वोट का अधिकार खत्म हो जाने का खतरा और अन्य मुद्दों पर भाजपा, केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला.
तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह करेंगेः डॉ इरफान अंसारी
दिल्ली के रामलीला मैदान में 01 नवंबर की रैली के बाद पहली बार झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कहा कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ चल रहा कांग्रेस के आंदोलन का तीसरा चरण अब आ गया है. झारखंड में कांग्रेस के सभी नेता अलग-अलग हिस्सों में सभी वैध मतदाताओं को वोट का अधिकार मिले इसके लिए प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि इसके लिए ब्लॉक लेवल पर भी कांग्रेस नेताओं द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलकर वह वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह करेंगे.
काटे गए नामों को फिर से जुड़वाना हैः डॉ इरफान अंसारी
उन्होंने कहा कि राज्य में SIR के नाम पर जिस तरह से 19 लाख वोट काटे हैं उतने वोटों को फिर से जुड़वाना, इतने कम समय में संभव नहीं होगा. ऐसे में वह खुद बुधवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर इस संबंध में काम करेंगे कि किसी भी वैध मतदाता का वोट देने का अधिकार न छिन जाए.
के राजू ने राहुल गांधी के रांची दौरे के बारे में बताया कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में संभावना है कि राहुल गांधी झारखंड आएंगे और उससे पहले तीसरे चरण के सारे कार्य कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मिलकर पूरा कर लेंगे.
रामलीला मैदान की रैली के जनसैलाब से हतप्रभ हैं भाजपाः डॉ इरफान अंसारी
बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर प्रदेश प्रभारी के साथ ही कैबिनेट मंत्री डॉ इरफान अंसारी भी रांची पहुंचे. एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि रामलीला मैदान की रैली को भाजपा द्वारा फ्लॉप बताना हास्यास्पद है. उन्होंने कहा कि टीवी पर देख कर ये लोग भीड़ का अंदाजा लगा रहे हैं.
इरफान अंसारी ने कहा कि आजादी की लड़ाई में बीजेपी और आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा है, रामलीला मैदान में मैं खुद मौजूद था और रैली पूरी तरह सफल रही. उन्होंने कहा कि मतदाता के मतदान के अधिकार को सुरक्षित रखना कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दायित्व है और हम सभी मिलकर इसको पूरा करेंगे.
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