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कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की सलाह, RTI को हथियार की तरह इस्तेमाल करें पदाधिकारी; मुछुआ समाज के लिए अभियान

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: कांग्रेस मुख्यालय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूचना का अधिकार विभाग (RTI) की प्रादेशिक बैठक हुई. विभाग के चेयरमैन पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई. इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सभी RTI पदाधिकारियों और जिला/शहर अध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने RTI कानून वर्ष 2005 में देशभर में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन के जरिए एक अचूक हथियार के रूप में जनता को प्रदान किया है. इसके जरिए आम जनता किसी भी सूचना को किसी भी सार्वजनिक विभाग या निजी संस्थानों से ले सकते हैं. इतना ही नहीं इस हथियार का उपयोग आम जनमानस की समस्याओं को दूर करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है. यही कारण है कि मोदी और योगी सरकार RTI कानून को कुंद करने का कुत्सित प्रयास कर रही है. इस हथियार का भरपूर उपयोग जनता के हितों के लिए करने की आवश्यकता है. RTI विभाग के प्रान्तीय चेयरमैन पुष्पेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि विभाग की हर माह समीक्षा बैठक की जाती है. इसमें प्रत्येक जनपद व प्रदेश स्तर पर आम जन मानस की समस्याओं व सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए पूरी ताकत के साथ RTI विभाग कार्य कर रहा है. पिछले कई मामलों में RTI विभाग ने तमाम जनसमस्याओं को जनसूचना अधिकार कानून के तहत सूचनाएं मांगकर हल करने का कार्य किया है. प्रदेश के आठ मंडलों में कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं. शेष मंडलों में कार्यशालाएं शीघ्र की आयोजित की जाएंगी. बैठक में मीडिया विभाग के चेयरमैन कुंवर सिंह निषाद, वाइस चेयरमैन प्रियंका गुप्ता, अंशू अवस्थी, सिद्धि श्री, हम्माम वहीद का आरटीआई विभाग के चेयरमैन ने स्वागत किया. बैठक में प्रदेश भर के प्रत्येक जनपदों के जिला एवं शहर अध्यक्ष और सभी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे. मुछुआ समाज के लिए अभियान. (Photo Credit: ETV Bharat)