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कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की सलाह, RTI को हथियार की तरह इस्तेमाल करें पदाधिकारी; मुछुआ समाज के लिए अभियान

प्रदेश के आठ मंडलों में कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं. शेष मंडलों में कार्यशालाएं शीघ्र की आयोजित की जाएंगी.

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक.
कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 8:30 AM IST

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लखनऊ: कांग्रेस मुख्यालय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूचना का अधिकार विभाग (RTI) की प्रादेशिक बैठक हुई. विभाग के चेयरमैन पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई. इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे.

प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सभी RTI पदाधिकारियों और जिला/शहर अध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने RTI कानून वर्ष 2005 में देशभर में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन के जरिए एक अचूक हथियार के रूप में जनता को प्रदान किया है. इसके जरिए आम जनता किसी भी सूचना को किसी भी सार्वजनिक विभाग या निजी संस्थानों से ले सकते हैं.

इतना ही नहीं इस हथियार का उपयोग आम जनमानस की समस्याओं को दूर करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है. यही कारण है कि मोदी और योगी सरकार RTI कानून को कुंद करने का कुत्सित प्रयास कर रही है. इस हथियार का भरपूर उपयोग जनता के हितों के लिए करने की आवश्यकता है.

RTI विभाग के प्रान्तीय चेयरमैन पुष्पेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि विभाग की हर माह समीक्षा बैठक की जाती है. इसमें प्रत्येक जनपद व प्रदेश स्तर पर आम जन मानस की समस्याओं व सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए पूरी ताकत के साथ RTI विभाग कार्य कर रहा है.

पिछले कई मामलों में RTI विभाग ने तमाम जनसमस्याओं को जनसूचना अधिकार कानून के तहत सूचनाएं मांगकर हल करने का कार्य किया है. प्रदेश के आठ मंडलों में कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं. शेष मंडलों में कार्यशालाएं शीघ्र की आयोजित की जाएंगी.

बैठक में मीडिया विभाग के चेयरमैन कुंवर सिंह निषाद, वाइस चेयरमैन प्रियंका गुप्ता, अंशू अवस्थी, सिद्धि श्री, हम्माम वहीद का आरटीआई विभाग के चेयरमैन ने स्वागत किया. बैठक में प्रदेश भर के प्रत्येक जनपदों के जिला एवं शहर अध्यक्ष और सभी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे.

मुछुआ समाज के लिए अभियान.
मुछुआ समाज के लिए अभियान. (Photo Credit: ETV Bharat)

मछुआ समाज की समस्याओं को लेकर अभियान: कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी व अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने मछुआ कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में मछुआ और निषाद समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं, आजीविका, मत्स्य पालन, जलाशयों से जुड़े अधिकारों, रोजगार, शिक्षा, छात्रवृत्ति और राजनीतिक भागीदारी सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मछुआ कांग्रेस के संगठन को प्रदेश के सभी जिलों, ब्लॉकों और बूथ स्तर तक मजबूत करने की कार्ययोजना पर भी विचार-विमर्श हुआ.

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मछुआ, निषाद और अन्य परंपरागत मछुआरा समुदाय देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. इसके बावजूद यह समाज लंबे समय से अपने अधिकारों, सम्मान, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी से जुड़े सवालों को लेकर संघर्ष कर रहा है.

कांग्रेस पार्टी मछुआ समाज के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी. मछुआ समाज की आजीविका और मत्स्य पालन से जुड़े अधिकारों के साथ-साथ शिक्षा, रोजगार, छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर भी गंभीरता से काम किए जाने की आवश्यकता है.

कांग्रेस इन मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से उठाएगी. गौतम ने मछुआ कांग्रेस के पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे प्रदेश के प्रत्येक जिले, ब्लॉक और गांव तक पहुंचकर समाज के लोगों से सीधा संवाद करें.

उनकी समस्याओं को चिन्हित कर संगठन के माध्यम से उठाएं. उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करते हुए मछुआ समाज की आवाज को प्रभावी ढंग से बुलंद किया जाएगा.

इस अवसर पर राजीव लोचन निषाद, ई. राजबहादुर निषाद, अशोक कश्यप, राजेश साहनी, अजय कश्यप, बरखा कश्यप, आकाश निषाद, अभिषेक निषाद महरा, संदीप गोरखपुरी, राकेश बिंद, जगदीश नारायण निषाद, श्याम लाल निषाद, बृजेश निषाद, लवकुश कुमार साहनी, सतीश साहनी, हुकुम सिंह कश्यप और अशोक साहनी सहित मछुआ कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी एवं प्रमुख साथी उपस्थित रहे.

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