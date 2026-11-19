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इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने किया महिलाओं का सम्मान; वक्ताओं ने कहा- इंदिरा जैसा कोई नहीं

कांग्रेस ने किया महिलाओं का सम्मान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: देश की पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्व. इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती की पूर्व संध्या पर कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस सेवादल की तरफ से समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं को सम्मानित किया गया. इनमें शिक्षाविद, अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार, कवयित्री, लेखक, शायर और आंगनबाड़ी के साथ ही विभिन्न वर्गों से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को सम्मान दिया गया.

कांग्रेस सेवा दल के मुख्य प्रदेश संगठक प्रमोद पांडेय ने यह कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान सम्मान पाने वाली महिलाओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया. कहा कि इंदिरा गांधी जैसी लौह महिला दूसरी हो ही नहीं सकती. उन्होंने जो कर दिखाया वह कोई नहीं कर सकता.