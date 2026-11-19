इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने किया महिलाओं का सम्मान; वक्ताओं ने कहा- इंदिरा जैसा कोई नहीं
कार्यक्रम में 100 से अधिक महिलाओं को शॉल, मोती की माला और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:58 AM IST
लखनऊ: देश की पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्व. इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती की पूर्व संध्या पर कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस सेवादल की तरफ से समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं को सम्मानित किया गया. इनमें शिक्षाविद, अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार, कवयित्री, लेखक, शायर और आंगनबाड़ी के साथ ही विभिन्न वर्गों से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को सम्मान दिया गया.
कांग्रेस सेवा दल के मुख्य प्रदेश संगठक प्रमोद पांडेय ने यह कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान सम्मान पाने वाली महिलाओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया. कहा कि इंदिरा गांधी जैसी लौह महिला दूसरी हो ही नहीं सकती. उन्होंने जो कर दिखाया वह कोई नहीं कर सकता.
सुई से लेकर परमाणु संपन्न देश बनाने में इंदिरा गांधी के योगदान को भला कौन भुला सकता है. सम्मान प्राप्त करने के बाद सम्मानित हुई सभी महिलाओं ने कांग्रेस मुख्यालय पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा के सामने पहुंचकर उन्हें नमन किया.
इस मौके पर वक्ताओं ने इंदिरा गांधी के कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने न सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि विश्व के मानचित्र की दिशा और दशा को बदला. वानरी सेना से देश के लिए संघर्ष करने की शुरुआत के साथ जीवन के अंतिम क्षण तक सिर्फ भारत और भारतीयता में रची बसी थीं.
उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से जमकर मौजूदा हालात आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पर भी बात की. महिलाओं ने कहा कि मंच और माइक से इस देश और सूबे के राजनेता महिला सशक्तिकरण की बात जरूर करते हैं, लेकिन आज भी महिलाएं असुरक्षित हैं.
कार्यक्रम में 100 से अधिक महिलाओं को शॉल, मोती की माला और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया. सम्मान प्राप्त करने वाली महिलाओं में डॉ. अमृता लुंबानी, डॉ. तबस्सुम खान, शतरूपा पांडेय, काविश अजीज लेनिन, प्रतिभा भारद्वाज, दिव्या श्रीवास्तव, मुकुल मिश्रा, श्रुति गुप्ता, चांदनी गुप्ता, वैदिका, मंजू श्रीवास्तव, अरशाना अजमत, डॉक्टर गीता शुक्ला, अमिता पारुल, शालिनी श्रीवास्तव, एडवोकेट प्रिया पांडेय, डॉ. सुधा मिश्रा, डॉ. रिचा कौशिक, प्रियंका गुप्ता, सिद्धिश्री, शीला मिश्रा, सरिता यादव, आस्था तिवारी और कनिष्क रफेल को सम्मानित किया गया.
इस मौके पर सेवादल की राष्ट्रीय प्रभारी (मध्य जोन) कल्पना भटनागर भी मौजूद रहीं. सेवा दल के पदाधिकारी सुशील तिवारी सोनू पंडित, अनिल देव त्यागी, लक्ष्मी नारायण दीक्षित, सतीश बिंद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रजेंद्र सिंह मुख्य रूप से शामिल रहे.
कांग्रेस सेवादल के मुख्य प्रदेश संगठक प्रमोद पांडेय ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती से पहले कांग्रेस सेवा दल की तरफ से समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं को सम्मानित किया गया. सबसे खास बात यह रही कि मंच पर सिर्फ महिलाओं को ही स्थान दिया गया.
किसी भी पुरुष को मंच पर स्थान नहीं मिला. उन्होंने कहा कि सम्मान प्राप्त करने वाली महिलाओं ने इंदिरा गांधी के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किए. इंदिरा गांधी के बारे में क्या ही कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है.
अंतरिक्ष में जब राकेश शर्मा गए तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा था कि आसमान से हिंदुस्तान कैसा लग रहा है और आज के प्रधानमंत्री अंतरिक्ष जाने वाले से क्या सवाल करते हैं, यह सभी जानते हैं.
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