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धमतरी में कांग्रेस का विजय मार्च, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को बताया छात्रों की जीत

धमतरी: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने विजय मार्च निकाला. कांग्रेस ने कहा कि ये छात्रों के संघर्ष और विपक्ष की आवाज की जीत है. विजय मार्च के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव भवन में एकत्रित हुए, जहां से नारेबाजी के साथ विजय मार्च की शुरुआत हुई. रैली कचहरी चौक, सदर बाजार, मठ मंदिर चौक, गोल बाजार और बालक चौक से होते हुए शहर के घड़ी चौक पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

विजय मार्च के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी के झंडे लेकर प्रदर्शन किया. पूरे मार्ग में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए गए. घड़ी चौक पहुंचने के बाद नेताओं ने कहा कि यह केवल किसी एक व्यक्ति के इस्तीफे का मामला नहीं है, बल्कि देशभर के छात्रों द्वारा किए गए लंबे संघर्ष का परिणाम है.

विजय मार्च (ETV Bharat)

जीत की खुशी में कैंडल मार्च

जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पहले छात्रों के समर्थन में कैंडल मार्च और सत्याग्रह की तैयारी की गई थी. लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कार्यक्रम को विजय मार्च का स्वरूप दिया गया. उन्होंने कहा कि यह देशभर के छात्रों की जीत है, जिन्होंने लगातार एक महीने तक अपने अधिकारों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष किया.

आंदोलन के दौरान कई छात्र घायल हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा. छात्र लंबे समय तक जंतर-मंतर सहित विभिन्न स्थानों पर अपनी मांगों को लेकर डटे रहे. कांग्रेस ने इस पूरे आंदोलन में छात्रों का समर्थन किया और उनकी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाया: तारिणी चंद्राकर, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी

छात्र हित में हम लड़ाई लड़ते रहेंगे: कांग्रेस

कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि छात्रों के लगातार आंदोलन के बावजूद केंद्र सरकार लंबे समय तक उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही थी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया और उनकी मांगों को प्रमुखता से उठाया. चंद्राकर ने कहा कि देशभर में युवाओं और छात्रों के विभिन्न आंदोलनों ने सरकार पर दबाव बनाया, जिसका परिणाम आज सामने आया है. कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि यह विजय मार्च छात्रों के संघर्ष, युवाओं की एकजुटता और लोकतांत्रिक आंदोलन की सफलता का प्रतीक है. कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को बधाई दी और कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस आगे भी संघर्ष जारी रखेगी.