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गुरुग्राम में कांग्रेस का मशाल मार्च, दिग्गज नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया पर उठाए सवाल, राज बब्बर बोले- "ज्ञानेश कुमार दें इस्तीफा"

गुरुग्राम में कांग्रेस का मशाल मार्च ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: गुरुग्राम में रविवार शाम कांग्रेस ने ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. न्यू कॉलोनी से शुरू हुए इस जुलूस में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया.

दिग्गज नेताओं ने संभाली कमान: गुरुग्राम शहरी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज डावर के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पूर्व सांसद राज बब्बर और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर शामिल हुए. नेताओं ने मताधिकार की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की.