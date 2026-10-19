गुरुग्राम में कांग्रेस का मशाल मार्च, दिग्गज नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया पर उठाए सवाल, राज बब्बर बोले- "ज्ञानेश कुमार दें इस्तीफा"
गुरुग्राम में कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकालकर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए. साथ ही मताधिकार की सुरक्षा की मांग की.
Published : October 19, 2026 at 8:53 AM IST
गुरुग्राम: गुरुग्राम में रविवार शाम कांग्रेस ने ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. न्यू कॉलोनी से शुरू हुए इस जुलूस में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया.
दिग्गज नेताओं ने संभाली कमान: गुरुग्राम शहरी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज डावर के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पूर्व सांसद राज बब्बर और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर शामिल हुए. नेताओं ने मताधिकार की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की.
राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा को घेरा: इस दौरान हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने प्रदर्शन के दौरान भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया. कांग्रेस का आरोप है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना जरूरी है.
राज बब्बर बोले- "ज्ञानेश कुमार दें इस्तीफा": वहीं, पूर्व सांसद राज बब्बर ने चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों की निष्पक्ष जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि, "लोकतंत्र में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए चुनाव से जुड़ी शिकायतों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए."
अशोक तंवर ने उठाया वोट चोरी का मुद्दा: पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए युवाओं और आम लोगों से मताधिकार की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की. उन्होंने हरियाणा में लाखों वोटों की कथित चोरी का मुद्दा उठाया.
अभियान के तहत विरोध तेज: कांग्रेस का यह मशाल जुलूस देशभर में चल रहे ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान का हिस्सा रहा. पार्टी विभिन्न स्थानों पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर विरोध दर्ज करा रही है.
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