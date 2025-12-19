यूपी में कांग्रेस की 'टैलेंट हंट' प्रतियोगिता; चौथे चरण में प्रतियोगियों का हुआ साक्षात्कार, चयन के बाद बनेंगे प्रवक्ता
मीडिया कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन डॉ. मनीष हिंदवी ने बताया कि 19 और 20 दिसंबर को फाइनल असेसमेंट लखनऊ में कर रहे हैं
लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस 'टैलेंट हंट' प्रतियोगिता के जरिए अब ऐसे लोगों को पार्टी की आवाज बना रही है जो सरकार के हर सवाल का जवाब देने में समर्थ हों. पार्टी की तरफ से शुक्रवार को प्रतियोगिता में प्रदेश भर से तमाम लोग साक्षात्कार के लिए बुलाए गए. अलग-अलग चरणों में इन सभी का साक्षात्कार हो रहा है.
पार्टी इनमें से कई लोगों को राष्ट्रीय, प्रदेश और विभिन्न जिलों में प्रवक्ता के पद पर तैनात करेगी. पार्टी के मीडिया कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन डॉ. मनीष हिंदवी बताते हैं कि 'टैलेंट हंट' से ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो हर मुद्दे पर बोलने में सक्षम हों. तर्कपूर्ण बात रखकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की काबिलियत रखते हों. उन्हें ही पार्टी प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी सौंपेगी. तीन चरणों का सफल साक्षात्कार पूरा करने वाले प्रतियोगियों को ही यह सुनहरा मौका मिलेगा.
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 'टैलेंट हंट' कार्यक्रम के लिए सांसद सप्तागिरी उलाका और दिल्ली के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता को पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है. शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरिशंकर गुप्ता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे टैलेंट हंट के प्रतियोगियों का साक्षात्कार करने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे.
प्रदेश भर से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए हर आयु वर्ग के व्यक्ति कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे. सुबह से लेकर शाम तक इन सभी प्रतियोगियों का साक्षात्कार हुआ. उत्तर प्रदेश में इस अभियान को पांच चरण में पूरा किया जाना है. पहले चरण में इस अभियान को पूरा करने वाली कमेटी गठित की गई थी, साथ ही रजिस्ट्रेशन और अभियान का प्रचार-प्रसार किया गया.
उन्होंने बताया कि दूसरा चरण ऑनलाइन स्क्रीनिंग का हुआ. इसके तहत जोनवार प्रतिभागियों की शॉर्ट लिस्टिंग की गई. यह चरण ऑनलाइन इंटरव्यू पर आधारित था. तीसरे चरण में दूसरे चरण के शॉर्ट लिस्टेड प्रतिभागियों को प्रदेश के छह जोन में जोनवाइज साक्षात्कार के लिए बुलाया गया.
उन्होंने बताया कि चौथे चरण में लखनऊ में तृतीय चरण के शॉर्टलिस्टेड प्रतिभागियों को बुलाया गया है. जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब जो भी प्रतियोगी सफल होंगे उन्हें प्रवक्ता और पैनलिस्ट के पद पर तैनात किया जाएगा. टैलेंट हंट प्रतियोगिता के जरिए पूरे देश के हर एक जिले से बेहतर प्रतिभाओं की तलाश की जा रही है.
क्या कहते हैं पदाधिकारी : कांग्रेस मीडिया कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन डॉ. मनीष हिंदवी का कहना है कि बिना किसी पैरोकारी के बिना किसी पक्षपात के हम एक निष्पक्षता पूर्ण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं. सब लोग इसमें शामिल हो जाएं. किसी के लिए कोई बंधन नहीं है. जो भी आदमी कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता है वह आए और हमारे साथ शामिल हो जाए.
उन्होंने कहा कि हमने किसी तरह की कोई योग्यता नहीं रखी है, न कोई आयु वर्ग है. बस बालिग होना चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शैक्षिक योग्यता से ज्यादा उसके अंदर बोलने की क्षमता होनी चाहिए. इतिहास बोध होना चाहिए. सच को सच कहने की ताकत होनी चाहिए, बस यही जरूरी है.
उन्होंने कहा कि 600 के आस-पास पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों ने शामिल होने की इच्छा जताई थी. पहले राउंड में हमने कांग्रेस के छह जोन में साक्षात्कार किया था. अब 19 और 20 दिसंबर को हम फाइनल असेसमेंट लखनऊ में कर रहे हैं, जिसमें लोग लिखित परीक्षा दे रहे हैं और फाइनल डिस्कशन में भी शामिल हो रहे हैं. साक्षात्कार भी दे रहे हैं.
उन्होंने कहा कि जहां तक प्रवक्ता और पैनलिस्ट को रखने की बात है तो इसकी कोई संख्या नहीं है, जो भी बेहतर होगा उसे शामिल किया जाएगा. हम दिल्ली के लिए भी प्रवक्ता बनाएंगे. प्रदेश स्तर पर भी प्रवक्ता बनाएंगे और जिला और मंडलों पर भी इन्हीं में से प्रवक्ता चुनेंगे.
