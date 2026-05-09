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बेमेतरा में कांग्रेस ने निकाली प्रतिकात्मक शवयात्रा, गोवंश की मौतों से नाराज विपक्ष

बेमेतरा: शनिवार को उसलापुर-झिरिया में 300 से अधिक गोवंशों की दर्दनाक मौत के विरोध में यूथ कांग्रेस ने ग्राम झिरिया में जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल, पशुपालन मंत्री रामविचार नेताम और गौसेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर पटेल की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली .इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हुई. कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भिलाई विधायक देवेंद्र यादव शामिल हुए. प्रदर्शन में कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष आशीष छाबड़ा, पूर्व संसदीय सचिव गुरु दयाल सिंह बंजारे सहित कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे.

दरअसल, जिला मुख्यालय में जनपद सदस्य दीपक दिनकर गोवंश की मौत और किसानों की समस्या को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर थे. लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने इस पर कोई ठोस पहल नही की. जिसके बाद ग्राम झिरिया में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई.

बेमेतरा में कांग्रेस ने निकाली प्रतिकात्मक शवयात्रा (ETV Bharat)



कांग्रेस पार्टी ने शासन को चेतावनी

कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यह घटना केवल एक हादसा नहीं, बल्कि प्रशासनिक असंवेदनशीलता और लापरवाही का परिणाम है. कांग्रेस ने गोवंशों की मौत के मामले में न्यायिक जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई और बाकी बचे गोवंश के लिए चारे पानी की व्यवस्था की मांग की. कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

आंदोलन में शामिल हुए भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने कहां ये आंदोलन खत्म नहीं होगा. हम गोवंश को बचाने के लिए आगे भी इस तरह के आयोजन करते रहेंगे. विधायक ने कहा कि ये शासन सख्त कदम उठाए नहीं तो हम सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे.

