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यूपी के कई शहरों में कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी ने बताया मुद्दाविहीन पार्टी

CEC के खिलाफ कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन

CEC के खिलाफ कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन
CEC के खिलाफ कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 3:52 PM IST

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कानपुर/ बांदा/ प्रयागराज: देश में निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र की रक्षा की मांग को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सोमवार को यूपी की सड़कों पर कांग्रेस का बड़ा हल्लाबोल देखने को मिला.

कानपुर में प्रदर्शन: ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में 'वोट चोर' लिखे और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाले पंफलेट लेकर कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया. केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर जनादेश की चोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किए.

कानपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन
कानपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन (Photo Credit: ETV Bharat)

बीजेपी का जवाब: वहीं बीजेपी ने कहा है कि हार की हताशा में संवैधानिक संस्थाओं को कांग्रेस बदनाम कर रही है. कानपुर शहर की महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कांग्रेस का राजनीतिक नैरेटिव अब तथ्यों के सामने टिक नहीं रहा है. निर्वाचन आयोग की ओर से प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट स्थिति सामने रखे जाने के बावजूद कांग्रेस लगातार ऐसे आरोप लगा रही है, जिनसे केवल भ्रम पैदा होता है. लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए जनता का विश्वास हासिल करना पड़ता है और चुनाव हारने के बाद संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी से बचने का रास्ता नहीं हो सकता.

कानपुर शहर की महापौर प्रमिला पांडेय
कानपुर शहर की महापौर प्रमिला पांडेय (Photo Credit: ETV Bharat)

बांदा में हल्लाबोल: जिले मे कांग्रेसियों ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया. जिला कांग्रेस कार्यालय से लेकर कचहरी इलाके तक लगभग आधा सैकड़ा की संख्या में कांग्रेसियों ने जुलूस निकाला और मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए उनका पुतला फूंका. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली.

बांदा में कांग्रेस का हल्लाबोल
बांदा में कांग्रेस का हल्लाबोल (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रयागराज में भी प्रदर्शन: चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कथित 'वोट चोरी' के मुद्दे पर कांग्रेस के देशव्यापी विरोध के तहत सोमवार को प्रयागराज में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. शहर के बालसन चौराहे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठे कांग्रेसियों ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इसके बाद कलेक्ट्रेट की ओर मार्च करते हुए कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस का 'कालिख और पुतला कांड', पुलिस महकमे में खलबली

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कांग्रेस का प्रदर्शन

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