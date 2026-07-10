"प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली से जुड़े हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के तार"
कांग्रेस ने कहा कि पूजा-आरती भी कांग्रेस पार्टी ने शुरू कराई, राम मंदिर ट्रस्ट भंग करे सरकार, मौन न रहें पीएम मोदी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 8:19 PM IST
लखनऊ: कांग्रेस ने शुक्रवार को राजधानी स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भगवान राम के मंदिर में इन लोगों ने चोरी की है, लूट की है और पूरे योजनाबद्ध तरीके से लूटा गया है. दिल्ली के पीएमओ से चढ़ावा चोरी के तार जुड़े हैं.
वहीं, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब राम मंदिर का ताला खुलवाया गया था तब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे. जब पूजा शुरू हुई थी उस स्थल पर उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे. कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सरकार थी. हम डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि हमने न पहले चुनाव में इसका प्रयोग किया है और न आगे कभी करेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है. हम हर धर्म में विश्वास करते हैं. अयोध्या धाम के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है. बिना सरकारी संरक्षण के कहीं भी यह संभव नहीं है. ऐसे मामलों में कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रह सकती है. ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है.
'भगवान राम के मंदिर में डाका डाला'
सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज पूरा देश चिंतित है. राम मंदिर में जो घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर पूरे देश में बहुत पीड़ा है. सरकार चुप है. सरकार के मुखिया चुप हैं. प्रधानमंत्री चुप हैं. उन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है. भगवान श्रीराम केवल हमारे आस्था के प्रतीक नहीं हैं. वह हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं. हमारे जीने का स्रोत हैं. मैं हरियाणा से आ रहा हूं, जो कुरुक्षेत्र की भूमि है. दुनिया में करोड़ों लोगों की भगवान राम के प्रति आस्था है. आज उनके दिलों में बहुत बड़ी पीड़ा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ तो कैसे हुआ? महमूद गजनवी ने तो 27 साल में 17 बार मंदिरों को लूटने का काम किया है, लेकिन एक ये लोग हैं, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर में डाका डाला है. आखिर किसके संरक्षण में चंदा चोरी को अंजाम दिया गया?
'प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं?'
उन्होंने कहा कि चंदा चोरी मामले में अभी तक सरकार की तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं की गई है? जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ. तो अब इस घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा? प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं? अगर सब कुछ ठीक था तो चंपत राय और अनिल मिश्रा जो आरोपी थे उनके इस्तीफे क्यों हुए और उनके इस्तीफे स्वीकार क्यों हुए? अगर कुछ गलत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वत: जांच से डर किस बात का है? उन्होंने कहा कि मामले में बड़े घोटाले का संकेत है.
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आरएसएस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी कृष्णमोहन को ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया है. जबकि उन पर जांच को दबाने और उस पर लीपापोती करने का आरोप है. यह जग जाहिर है कि नियुक्तियों और ट्रस्ट के गठन में प्रधानमंत्री कार्यालय की सक्रिय भूमिका रही है. ऐसे में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री अपनी जवाबदेही से कैसे भाग सकते हैं. वह इस पूरे प्रकरण पर मौन हैं. अभी ऑस्ट्रेलिया गए हैं, फिर न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे.
'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को भंग किया जाए'
दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ अभी तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या डबल इंजन की सरकार दोषियों को बचा रही है. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि प्रधानमंत्री इस मामले में देश के सामने अपनी जिम्मेदारी लें. तत्काल दोषियों की गिरफ्तारी की जाए. जिन लोग एफआईआर दर्ज की गई है. जिन लोगों पर आरोप लगे हैं. उन पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करके गिरफ्तारी की जाए. कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को भंग किया जाए. यह हर उस राम भक्त की मांग है और चढ़ावे और चंदे की पूर्ण फॉरेंसिक जांच की जाए.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय वहां दर्शन करने गए और जिस तरह से उन्हें दर्शन करने से रोका गया, वह इस बात का सबूत है कि कुछ तो है, जो यह सरकार छुपाना चाह रही है, नहीं तो वहां जाने पर किसको क्या आपत्ति हो सकती है?
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