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"प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली से जुड़े हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के तार"

कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: कांग्रेस ने शुक्रवार को राजधानी स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भगवान राम के मंदिर में इन लोगों ने चोरी की है, लूट की है और पूरे योजनाबद्ध तरीके से लूटा गया है. दिल्ली के पीएमओ से चढ़ावा चोरी के तार जुड़े हैं. वहीं, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब राम मंदिर का ताला खुलवाया गया था तब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे. जब पूजा शुरू हुई थी उस स्थल पर उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे. कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सरकार थी. हम डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि हमने न पहले चुनाव में इसका प्रयोग किया है और न आगे कभी करेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है. हम हर धर्म में विश्वास करते हैं. अयोध्या धाम के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है. बिना सरकारी संरक्षण के कहीं भी यह संभव नहीं है. ऐसे मामलों में कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रह सकती है. ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है. 'भगवान राम के मंदिर में डाका डाला' सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज पूरा देश चिंतित है. राम मंदिर में जो घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर पूरे देश में बहुत पीड़ा है. सरकार चुप है. सरकार के मुखिया चुप हैं. प्रधानमंत्री चुप हैं. उन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है. भगवान श्रीराम केवल हमारे आस्था के प्रतीक नहीं हैं. वह हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं. हमारे जीने का स्रोत हैं. मैं हरियाणा से आ रहा हूं, जो कुरुक्षेत्र की भूमि है. दुनिया में करोड़ों लोगों की भगवान राम के प्रति आस्था है. आज उनके दिलों में बहुत बड़ी पीड़ा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ तो कैसे हुआ? महमूद गजनवी ने तो 27 साल में 17 बार मंदिरों को लूटने का काम किया है, लेकिन एक ये लोग हैं, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर में डाका डाला है. आखिर किसके संरक्षण में चंदा चोरी को अंजाम दिया गया? 'प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं?'