डोटासरा बोले- पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो आमरण अनशन पर बैठेंगे

जयपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की भाजपा सरकार पर फिर हमला बोलते हुए कहा कि यदि विधानसभा सत्र की समाप्ति तक पंचायत चुनावों की घोषणा नहीं होती है, तो वे और टीकाराम जूली आमरण अनशन पर बैठेंगे. बुधवार को बिड़ला सभागार में आयोजित पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अधिकांश पंचायत समितियों और जिला प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन सरकार चुनाव कराने से बच रही है.

डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने मनमाने ढंग से वार्डों और पंचायतों का परिसीमन किया है, इसलिए इस बार पंचायत चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ करना है. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है, लेकिन इनके 3000 करोड़ रुपए अटके हुए हैं. केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक निकाय चुनाव नहीं होंगे, तब तक यह राशि नहीं मिलेगी.

कांग्रेस की सरकार आने पर भाजपा नेताओं को भेजेंगे जेल: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार के पास अब दो साल बचे हैं. जितने भी कांग्रेस नेताओं को जेल भेजना है भेज दो. दो साल बाद जब हमारी सरकार बनेगी, तो हम भाजपा नेताओं को नहीं छोड़ेंगे. उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी की विचारधारा को मानती है, लेकिन भाजपा के नेताओं के बर्ताव के बाद अब 'भूलो और माफ करो' की नीति नहीं चलेगी.

ओएमआर शीट मामले पर डोटासरा ने कहा कि भाजपा अपने दो साल में हुई भर्तियों की जांच की मांग नहीं कर रही, बल्कि कांग्रेस काल की भर्तियों को लक्ष्य बना रही है. उन्होंने मांग की, पिछले 12 वर्षों में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी की सीबीआई जांच होनी चाहिए. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.