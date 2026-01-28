डोटासरा बोले- पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो आमरण अनशन पर बैठेंगे
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस नेताओं को जेल भेजा गया तो उनकी सरकार आने पर वे भी ऐसा ही करेंगे.
Published : January 28, 2026 at 6:18 PM IST
जयपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की भाजपा सरकार पर फिर हमला बोलते हुए कहा कि यदि विधानसभा सत्र की समाप्ति तक पंचायत चुनावों की घोषणा नहीं होती है, तो वे और टीकाराम जूली आमरण अनशन पर बैठेंगे. बुधवार को बिड़ला सभागार में आयोजित पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अधिकांश पंचायत समितियों और जिला प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन सरकार चुनाव कराने से बच रही है.
डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने मनमाने ढंग से वार्डों और पंचायतों का परिसीमन किया है, इसलिए इस बार पंचायत चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ करना है. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है, लेकिन इनके 3000 करोड़ रुपए अटके हुए हैं. केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक निकाय चुनाव नहीं होंगे, तब तक यह राशि नहीं मिलेगी.
कांग्रेस की सरकार आने पर भाजपा नेताओं को भेजेंगे जेल: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार के पास अब दो साल बचे हैं. जितने भी कांग्रेस नेताओं को जेल भेजना है भेज दो. दो साल बाद जब हमारी सरकार बनेगी, तो हम भाजपा नेताओं को नहीं छोड़ेंगे. उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी की विचारधारा को मानती है, लेकिन भाजपा के नेताओं के बर्ताव के बाद अब 'भूलो और माफ करो' की नीति नहीं चलेगी.
ओएमआर शीट मामले पर डोटासरा ने कहा कि भाजपा अपने दो साल में हुई भर्तियों की जांच की मांग नहीं कर रही, बल्कि कांग्रेस काल की भर्तियों को लक्ष्य बना रही है. उन्होंने मांग की, पिछले 12 वर्षों में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी की सीबीआई जांच होनी चाहिए. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.
मुख्यमंत्री के बयान को 'अमर्यादित' बताया: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगाए गए आरोपों को डोटासरा ने 'अमर्यादित' बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल के आवास में तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे ने हत्या की थी, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि यह मुख्यमंत्री के आवास से जुड़ा है. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा- यदि हिम्मत है तो अशोक गहलोत, मेरी और टीकाराम जूली की जांच कराएं. जरा सी भी बेईमानी मिले तो जेल भेज दो.
जूली ने कहा- हर प्रदेशवासी पर एक लाख का कर्ज: प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार ने लोगों से काम का अधिकार छीन लिया है. उन्होंने कहा कि पहले 90% पैसा केंद्र देता था, अब 60:40 का अनुपात कर दिया है. राजस्थान सरकार चार महीने से वृद्धावस्था और विधवा पेंशन नहीं दे रही, क्योंकि हर प्रदेशवासी पर एक लाख रुपए का कर्ज है. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कांग्रेस इसलिए कमजोर हुई है, क्योंकि यहां 'भाई-भतीजावाद' ज्यादा है.
उन्होंने कहा- अगर कोई मंत्री बन गया तो अपने बेटे को विधायक और पत्नी को प्रधान बना देता है, जो ठीक नहीं है. ऐसे में आम कार्यकर्ता का नंबर कब आएगा? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार सुधार कर रहे हैं और जो लोग केवल सत्ता के लिए हैं, वे पार्टी छोड़कर जा सकते हैं. साथ ही उन्होंने राजस्थान कांग्रेस की संगठनात्मक गतिविधियों की तारीफ करते हुए कार्यकर्ताओं को चुनावी धांधलियों के प्रति सचेत रहने का आह्वान किया.