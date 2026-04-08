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रायपुर में कांग्रेस की बड़ी बैठक, मनरेगा को लेकर पार्टी का आंदोलन होगा तेज, असम सीएम के खिलाफ फूटा पार्टी का गुस्सा

बैठक में जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ कमेटियों के गठन की विस्तृत समीक्षा की गई. प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक-एक जिले की कार्यकारिणी की स्थिति पर फीडबैक लिया और जिन जिलों में बूथ कमेटियां अधूरी हैं, वहां एक सप्ताह के भीतर गठन पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए. पंचायत, विलेज और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की रणनीति पर पार्टी का फोकस रहा.

रायपुर: राजीव भवन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की अहम संगठनात्मक बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जिला से लेकर बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर दिया. बैठक में भूपेश बघेल, टी. एस. सिंहदेव और चरणदास महंत समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. संगठन विस्तार, मनरेगा आंदोलन की समीक्षा और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के बयान पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया इस बैठक के केंद्र में रही.





मनरेगा बचाओ संग्राम और 4 माह के कामकाज की हुई समीक्षा

बैठक में “मनरेगा बचाओ संग्राम” के तहत प्रदेशभर में हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की गई. जिलाध्यक्षों के पिछले 4 महीनों के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी देखा गया. जिला स्तरीय जन मुद्दों, स्थानीय आंदोलनों और भाजपा सरकार के खिलाफ आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई. साफ संकेत दिया गया कि कांग्रेस अब गांव, पंचायत और बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान तेज किया जाएगा.





हिमंता के बयान पर कांग्रेस का आक्रामक निंदा प्रस्ताव

बैठक में पहला प्रस्ताव असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. उनके बयान से करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है. इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भाजपा को घेरते हुए इसे दलित, वंचित और आम जनमानस का अपमान बताया.





मोहसिना किदवई के निधन पर शोक प्रस्ताव

दूसरे प्रस्ताव में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई के निधन पर शोक व्यक्त किया गया. बैठक में उनके लंबे राजनीतिक जीवन, कांग्रेस संगठन और देश के प्रति योगदान को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई. नेताओं ने कहा कि उनकी सेवाएं पार्टी के लिए अमूल्य रही हैं.





बड़े नेताओं और जिलाध्यक्षों की मौजूदगी से मिला चुनावी संदेश

बैठक में प्रदेश के लगभग सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे. रायपुर से बस्तर, सरगुजा से बिलासपुर तक संगठन के सभी प्रमुख चेहरों की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस अब 2028 की तैयारी बूथ स्तर से शुरू करने के मोड में आ चुकी है. यह बैठक संगठनात्मक कसावट के साथ-साथ भाजपा के खिलाफ राजनीतिक हमलों की अगली रूपरेखा तय करने वाली मानी जा रही.

बैठक के जरिए कांग्रेस ने 2 साफ संदेश दिए, एक संगठन को बूथ तक धारदार बनाना है और दूसरा, भाजपा नेताओं के बयानों पर आक्रामक राजनीतिक जवाब देना है. बूथ गठन की समय सीमा और निंदा प्रस्ताव ने संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति और गरमाने वाली है.