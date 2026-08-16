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यूडी टैक्स और कचरा यूजर चार्ज के विरोध में कांग्रेस का पैदल मार्च, खाचरियावास बोले, 'समस्याओं से जनता परेशान'

प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि यूजीसी के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस समेत सभी नेताओं को बोलना चाहिए.

Congress workers during the foot march
कांग्रेस के पैदल मार्च में कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2026 at 1:41 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में कचरा उठाने पर यूजर चार्ज और शहर की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस रविवार को सड़क पर उतर आई. जयपुर शहर कांग्रेस की ओर से जयपुर बचाओ मार्च निकाला गया. चांदपोल सर्किल से दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुआ यह पैदल मार्च बड़ी चौपड़ पहुंचकर संपन्न हुआ. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यूडी टैक्स सहित आम जनता पर लगाए जा रहे अतिरिक्त शुल्क वापस लेने की मांग की.

'जन समस्याएं अपार, फिर भी टैक्स का भार': पैदल मार्च के दौरान पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश की राजधानी में बारिश के दौरान कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो जाती हैं. लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विधानसभा क्षेत्रों में भी समस्याएं हैं. जयपुर जिले के 19 विधानसभा क्षेत्रों में जनता सड़क, सफाई, जलभराव और अन्य समस्याओं से परेशान है. इसके बावजूद भाजपा सरकार ने उन पर नए शुल्क लगाने का काम किया है. खाचरियावास ने कचरा उठाने के लिए लगाए गए यूजर चार्ज पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले से पानी के बिल में नगर निगम से संबंधित राशि ली जा रही है. इसके अलावा यूडी टैक्स भी लिया जा रहा है और अब कचरा उठाने के नाम पर पांच–पांच हजार रुपए का चार्ज लगाया जा रहा है.

खाचरियावास ने बीजेपी पर साधा निशाना (ETV Bharat Jaipur)

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'चुनाव के लिए तैयार कांग्रेस': खाचरियावास ने जयपुर की जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि यदि जनता भाजपा को निकाय चुनाव में हराएगी, तो सरकार पर दबाव बनेगा और भाजपा को अपनी नीतियों में सुधार करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी. उनका दावा था कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और स्थानीय समस्याओं को लेकर परेशान है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी.

Congress holds a march in Jaipur city
जयपुर शहर में ​कांग्रेस ने निकाला मार्च (ETV Bharat Jaipur)

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'यूजीसी पर बोलें सामान्य वर्ग के सभी नेता': प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार चाहती है कि महंगाई, बेरोजगारी भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात नहीं हो. इसलिए अब जानबूझकर जातियों को आपस में लड़ने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यूजीसी किसी ने नहीं मांगा, और सरकार यूजीसी लेकर के आ गई जिससे कि जातियां आपस में लड़ती रहें. उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के सामान्य वर्ग के नेता यूजीसी पर बोलने पर डर रहे हैं. उन्हें बोलना चाहिए नहीं, तो जनता उन्हें साफ कर देगी. उन्होने कहा कि सीएम, दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सामान्य वर्ग से हैं लेकिन यूजीसी पर नहीं बोल रहे हैं. जबकि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव यूजीसी पर बोल रहे हैं और भी ओबीसी के नेता बोल रहे हैं. सामान्य वर्ग के नेताओं को समझना चाहिए.

Congress workers at the Jaipur march
कांग्रेस के जयपुर मार्च में कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)

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'ओबीसी के साथ कुठाराघात': कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने वार्ड परिसीमन और आरक्षण को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वार्डों का परिसीमन करना सरकार के हाथ में है, लेकिन जिस तरह से भाजपा सरकार ने ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात किया है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं. भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों को उजागर करेंगे. उन्होंने दावा किया कि जनता भी कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए तैयार है. कांग्रेस के इस मार्च में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा, विधायक रोहित बोहरा, विधायक अमीन कागजी, पूर्व विधायक गंगा देवी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए.

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