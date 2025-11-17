ETV Bharat / state

भाजपा में चमचागिरी की परंपरा, कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था से निर्वाचन: जितेन्द्र सिंह

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेन्द्र सिंह ने कांग्रेस व अन्य पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में फर्क बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा में बड़े नेताओं का बैग उठाकर पीछे-पीछे चलने वाले कमजोर व्यक्ति का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किया जाता है, जबकि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की वोटिंग से अध्यक्ष चुना जाता है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से कांग्रेस में टूट की बात पर तंज कसते हुए कहा कि टूटन कांग्रेस में नहीं, बल्कि भाजपा में होगी. भाजपा में पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के नेताओं के बीच अंतर्द्वंद्व है और यही उसकी टूट का कारण होगा.

अलवर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया जाता है, जो कमजोर होता है और पार्टी में पहले व दूसरे नंबर के बड़े नेताओं की चमचागिरी करने वाला होता है, जबकि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है. कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी के हर कार्यकर्ता ने चुना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में टूटन नहीं, बल्कि भाजपा में पुराने व आरएसएस समर्थित व सरकार में बैठे नेताओं के बीच टूटन होगी. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेन्द्र सिंह सोमवार को अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पर बीएलए की मीटिंग लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.

उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वहां भाजपा की जीत की स्ट्राइक रेट 90 प्रतिशत होना संदेहास्पद है. बिहार में आरजेडी के वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है, फिर भी भाजपा व एनडीए के पक्ष में एक तरफा परिणाम आना वोट चोरी को दर्शाता है. उन्होंने बताया कि बिहार में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली. पूरा अभियान चलाया, लेकिन उसके बाद भी वोट वापस ठीक नहीं हो पाए.

महिलाओं को पैसे बांटना भ्रष्टाचार: उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में चुनाव से 48 व 24 घंटे पहले 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांटना बड़ा करप्शन है. यह वोट खरीदना है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस वोट चोरी पर चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा, कारण है कि वह भाजपा की जेब में है. उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के परिणामों की अभी जांच की जा रही है, उसके बाद खुलासा करेंगे.

यह भी पढ़ें: पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह का आरोप, भाजपा की सरकार में सब जगह चल रही माफियागिरी

एसआईआर में गरीब लोगों के वोट काटने का प्रयास: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि वैसे तो राजस्थान में अभी एसआईआर की जरूरत नहीं थी, कारण है कि यहां चुनाव तीन साल बाद है. उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर कांग्रेस गरीब लोगों के वोट नहीं काटने देगी. उन्होंने प्रशासन से भी एसआईआर में जल्दबाजी नहीं करने की मांग की. जूली ने कहा कि सरकार राजस्थान में पंचायत व निकाय के चुनाव एसआईआर के माध्यम से कराना चाहती है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन अंता उपचुनाव की तरह पंचायत व निकाय चुनाव में भी कांग्रेस की जीत होगी.

सीएस ने काम करने की सोची तो सरकार ने बदल दिया: प्रतिपक्ष नेता जूली ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, उन्हें देख मुख्य सचिव ने पहले ही कहा था कि बड़ा धमाका होगा, लेकिन जब सीएस ने काम करने की सोची तो पूरी सरकार उनके खिलाफ हो गई. एक तरफ सीएस अकेले व एक तरफ पूरा सीएमओ हो गया. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीएस दिल्ली की इच्छा अनुसार ही राजस्थान में आए थे, और अब वहीं चले गए हैं. प्रदेश के हालात आज सभी लोग जानते हैं कि जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आती, तब तक मुख्यमंत्री कोई काम नहीं करते. मंत्रियों को अधिकारियों से लड़ने से ही फुर्सत नहीं मिल रही.