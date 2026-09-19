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बरेली में कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, राजेंद्र पाल गौतम ने शिक्षा, रोजगार और निजीकरण के मुद्दे पर सरकार को घेरा

बरेली में कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली : नवाबगंज में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने शिक्षा, रोजगार, महंगाई और सार्वजनिक व्यवस्था के निजीकरण को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महंगी होती शिक्षा और रोजगार के सीमित अवसरों के कारण सामान्य परिवारों के युवाओं के सामने भविष्य को लेकर कई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं. राजेंद्र पाल गौतम ने आरोप लगाया कि सरकार की घोषणाओं और बाद में लिए जाने वाले फैसलों में अंतर दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की व्यवस्थाओं को धीरे-धीरे निजी हाथों में सौंपे जाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसका असर आम लोगों पर पड़ सकता है. उन्होंने शिक्षा के मुद्दे पर कहा कि सामान्य परिवार का छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी उच्च शिक्षा हासिल करना चाहता है, तो फीस और अन्य खर्च बड़ी चुनौती बन जाते हैं. पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की निश्चितता नहीं होने से युवाओं की परेशानी और बढ़ जाती है. उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा के बढ़ते खर्च को आम परिवारों से जुड़े प्रमुख मुद्दे बताया.