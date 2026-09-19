बरेली में कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, राजेंद्र पाल गौतम ने शिक्षा, रोजगार और निजीकरण के मुद्दे पर सरकार को घेरा
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि महंगी होती शिक्षा और रोजगार के सीमित अवसरों के कारण युवाओं के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 6:49 PM IST
बरेली : नवाबगंज में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने शिक्षा, रोजगार, महंगाई और सार्वजनिक व्यवस्था के निजीकरण को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महंगी होती शिक्षा और रोजगार के सीमित अवसरों के कारण सामान्य परिवारों के युवाओं के सामने भविष्य को लेकर कई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं.
राजेंद्र पाल गौतम ने आरोप लगाया कि सरकार की घोषणाओं और बाद में लिए जाने वाले फैसलों में अंतर दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की व्यवस्थाओं को धीरे-धीरे निजी हाथों में सौंपे जाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसका असर आम लोगों पर पड़ सकता है.
उन्होंने शिक्षा के मुद्दे पर कहा कि सामान्य परिवार का छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी उच्च शिक्षा हासिल करना चाहता है, तो फीस और अन्य खर्च बड़ी चुनौती बन जाते हैं. पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की निश्चितता नहीं होने से युवाओं की परेशानी और बढ़ जाती है. उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा के बढ़ते खर्च को आम परिवारों से जुड़े प्रमुख मुद्दे बताया.
उन्होंने सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी के नेतृत्व को मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि पार्टी लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती रही है. दस्तकार-बुनकर सम्मेलन में कहा कि बुनकर और दस्तकार समाज को अपनी पारंपरिक कला और हुनर को बचाने के साथ शिक्षा और तकनीकी ज्ञान पर भी ध्यान देना होगा. बदलते दौर में पारंपरिक कौशल को आधुनिक तकनीक और शिक्षा से जोड़ना जरूरी है.
दस्तकार-बुनकर प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हसन आरिफ ने कहा कि बुनकर समाज के सामने पारंपरिक रोजगार को बचाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने की चुनौती है. उन्होंने शिक्षा, रोजगार और अधिकारों को लेकर समाज को जागरूक होने की जरूरत बताई. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष मनोज यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन मुद्दों और उम्मीदों के आधार पर लोगों ने भाजपा को समर्थन दिया था, उन पर जनता को अपेक्षित लाभ नहीं मिला. उन्होंने कहा कि अब जनता को अपने अधिकारों और मुद्दों को लेकर जागरूक होने की जरूरत है.
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