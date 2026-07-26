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बाबूलाल के अरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- JPSC में भ्रष्टाचार भाजपा शासन की रही है पहचान

रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव सह प्रदेश प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा संवाददाता सम्मेलन कर 14वीं JPSC सिविल सर्विसेस परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य की महागठबंधन की सरकार पर लगाए गए आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह ने बयान जारी कर कहा कि जिस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में JPSC में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पैसे के बल पर नियुक्तियों की परंपरा शुरू हुई उसी भाजपा के नेता आज नैतिकता और पारदर्शिता की बातें कर रहे हैं. वह जनता की याददाश्त को कमजोर समझने की भूल है.

JPSC में भ्रष्टाचार भाजपा शासनकाल में शुरू हुई: ऋषिकेश

कांग्रेस प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह ने कहा कि जब-जब भाजपा की सरकार में JPSC परीक्षाएं आयोजित हुईं, तब-तब वे भ्रष्टाचार और विवादों की भेंट चढ़ीं. प्रथम, द्वितीय, तृतीय और छठी JPSC परीक्षाओं को लेकर गंभीर अनियमितताओं, पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप लगे. इन मामलों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया चली और उस दौर के कई अधिकारी आज जेल तक पहुंच चुके हैं. यह इतिहास झारखंड की जनता भूली नहीं है.

'नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाएं बाबूलाल मरांडी'

ऋषिकेश सिंह ने कहा कि भाजपा शासन के दौरान JPSC का मतलब प्रतिभा नहीं, बल्कि सत्ता से नजदीकी, नेताओं और पदाधिकारियों के रिश्तेदारों तथा पैसे वालों की पहुंच बन गया था. योग्य और मेहनती युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया. आज बाबूलाल मरांडी उसी व्यवस्था को भूलकर नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें सबसे पहले अपने शासनकाल का हिसाब देना चाहिए.

'शिकायत मिलने के बाद राज्य सरकार है एक्शन में'

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह ने कहा कि वर्तमान गठबंधन सरकार ने JPSC में सामने आई शिकायतों को दबाने का काम नहीं किया, बल्कि निष्पक्ष जांच कराई, दोषियों पर कार्रवाई की और यह स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं मिलेगा. यही भाजपा और वर्तमान सरकार के बीच सबसे बड़ा अंतर है.

'भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है भाजपा'