विधि-व्यवस्था पर झारखंड में सियासत तेज, भाजपा की ओर से सवाल उठाए जाने पर कांग्रेस ने किया पलटवार
झारखंड में कानून-व्यवस्था को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है. इसपर कांग्रेस ने पलटवार किया है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : October 16, 2026 at 6:54 PM IST
रांचीः राज्य में हाल के दिनों में आपराधिक घटनाओं में हुई वृद्धि पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं. प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता संदीप वर्मा ने झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह से आए दिन घटनाएं हो रही है उससे लगता है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है. हत्या और लूट जैसी आपराधिक घटनाएं सरेआम हो रही हैं.
उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पहले भी कहा है कि राज्य में पुलिसिंग बहुत ही खराब है. जब राजधानी रांची की स्थिति ऐसी है तो समझ सकते हैं कि अन्य जिले जो पिछड़े हुए हैं वहां क्या हाल होगा. अपराधियों का मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ है कि हत्या, लूट और छिनतई जैसी घटना आम हो गई हैं.
प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कहा कि प्रशासन के साथ-साथ सरकार का भी रवैया नकारात्मक है. क्योंकि जिस विभाग के मुखिया की नियुक्ति पर लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट सवाल खड़े कर रहे हो और यदि रेगुलर अधिकारी नहीं होंगे तो नीचे के पदाधिकारी ढीला जरूर पड़ जाएंगे. इसके अलावे करप्शन भी बड़ा मुद्दा है. जिसके कारण यह स्थिति बनी हुई है.
कानून-व्यवस्था पर बीजेपी को बोलने का अधिकार नहीं-कांग्रेस
कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सवाल उठाए जाने पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. प्रदेश कांग्रेस महासचिव शमशेर आलम ने कहा है कि बीजेपी को कानून-व्यवस्था पर बोलने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी सरकार के कार्यकाल को याद करना चाहिए कि उनके राज में क्या होता था.
उन्होंने कहा कि राजधानी रांची के एसएसपी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनकी कार्यशैली पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता. अपराधियों पर अंकुश लगाने में पुलिस कारगर साबित हो रही है. ऐसे में सवाल उठाना उचित नहीं है. बहरहाल, विधि-व्यवस्था को लेकर सियासत तेज है और त्योहार के मौसम में चोरी-छिनतई जैसी छोटी-मोटी घटनाओं में तेजी आई है.
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