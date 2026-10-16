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विधि-व्यवस्था पर झारखंड में सियासत तेज, भाजपा की ओर से सवाल उठाए जाने पर कांग्रेस ने किया पलटवार

प्रदेश कांग्रेस महासचिव शमशेर आलम और प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता संदीप वर्मा. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

रांचीः राज्य में हाल के दिनों में आपराधिक घटनाओं में हुई वृद्धि पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं. प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता संदीप वर्मा ने झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह से आए दिन घटनाएं हो रही है उससे लगता है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है. हत्या और लूट जैसी आपराधिक घटनाएं सरेआम हो रही हैं.

उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पहले भी कहा है कि राज्य में पुलिसिंग बहुत ही खराब है. जब राजधानी रांची की स्थिति ऐसी है तो समझ सकते हैं कि अन्य जिले जो पिछड़े हुए हैं वहां क्या हाल होगा. अपराधियों का मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ है कि हत्या, लूट और छिनतई जैसी घटना आम हो गई हैं.