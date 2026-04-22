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महिलाओं को धोखा दे रही BJP, सिर्फ सत्ता के लिए कर रही इस्तेमाल : प्रणीति शिंदे

महिला आरक्षण का समर्थन सांसद प्रणीति शिंदे ने कहा कि हम पहले दिन से महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण पर कांग्रेस के समर्थन को स्पष्ट किया और 2023 में पास हुए महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग की. कांग्रेस पार्टी ने बिल को पूर्ण समर्थन दिया, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर बिना जनगणना किए सीटों को बढ़ाना गलत है. हम इसके खिलाफ हैं, यह असंवैधानिक है.

प्रणीति शिंदे ने मोदी सरकार से 2023 में संसद में पास महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग की. वहीं, नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना ने बीजेपी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला को बना सकती है? बीजेपी महिलाओं को समान अधिकार नहीं देना चाहती सिर्फ चुनावी लाभ के लिए ड्रामा कर रही है.

लखनऊ: कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य और सांसद प्रणीति शिंदे ने बुधवार को लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय 'नेहरू भवन' में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण का पुरजोर समर्थन करते हुए भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने भाजपा पर महिलाओं को धोखा देने और सत्ता के लिए उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

प्रणीति शिंदे ने कहा कि सच्चाई यह है कि बीजेपी महिला आरक्षण विधेयक लागू ही नहीं करना चाहती है, इसीलिए 2023 में महिला आरक्षण बिल पास होने के बावजूद लागू नहीं किया और इस आरक्षण को डिलिमिटेशन के साथ जोड़कर विवादित कर महिलाओं का हक मारने का काम किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस डिलिमेटशन के खिलाफ नही है. आखिर भाजपा 2011 के जनगणना पर क्यों डिलिमेटशन करना चाहती है. अभी जनगणना चल रही है. डिजिटल होने की वजह से 2027 तक जनगणना पूरी हो जाएगी. उसके बाद सीटों की बढ़ोतरी संविधान सम्मत हो, हम समर्थन में हैं, लेकिन मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को रोकने के लिए डिलिमिटेशन के नाम का मुखौटा लगाकर इसको टालने दिया.

'गुमराह करना चाहते हैं पीएम मोदी'

प्रणीति ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 50 बार कांग्रेस का नाम लिया. वह गुमराह करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस ने सदैव महिला सशक्तिकरण किया. महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ाने के लिए राजीव गांधी ने 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज कानून बनाकर महिलाओं की भागीदारी 33 % प्रतिशत के लिए कानून बनाया. कांग्रेस की बदौलत आज देशभर की पंचायत में 15 लाख महिलाएं चुनी गईं. मोदी जी सदन में कभी आते नहीं हैं, लेकिन जब इनको पता चला कि इनका विरोध हो रहा है क्योंकि महिला आरक्षण पर भाजपा और मोदी की नीयत साफ और ईमानदार नहीं है. अब विरोध हो रहा तो कांग्रेस को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं. 50 बार कांग्रेस का नाम तो लिया, लेकिन मुद्दे पर बात नहीं की.

'सिर्फ राजनीति कर रही बीजेपी'

प्रणीति ने कहा कि आज महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर बीजेपी सिर्फ प्रोपेगंडा कर रही है. सिर्फ राजनीति कर रही है. सवाल यह है कि जब बिल 2023 में पास हो गया था तो उसे लागू क्यों नहीं किया, इसी समय जब राज्यों में चुनाव चल रहे हैं आचार संहिता लागू है, ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से जो कानून संसद में लाया गया वह आचार संहिता का भी उल्लंघन है. मोदी जी महिलाओं के अत्याचार पर नहीं बोलते, मणिपुर पर संसद के अंदर नाम तक नहीं लिया. वह अब चुनाव के समय महिला आरक्षण को लेकर महिला हितैषी को लेकर रोने का नाटक कर रहे हैं. इस मौके पर विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है, जिसने महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण तो छोड़िए 40 फीसद आरक्षण दिया. यहां पर विधानसभा चुनाव में 40 फीसद सीटें महिलाओं को दीं. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रमुख रूप से CWC सदस्य और कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे, नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना, मीडिया वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी, वरिष्ठ प्रवक्ता अंशू अवस्थी, प्रवक्ता सचिन रावत, प्रवक्ता अलीमुल्लाह खान उपस्थित रहे.



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