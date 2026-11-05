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झारखंड में SIR के कारण पैदा हुई समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने की बैठक, बंधु तिर्की बोले, ग्रामीणों के पास नहीं हैं जरूरी दस्तावेज

रांची: झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेपीसीसी) अध्यक्ष केशव महतो कामलेश की उपस्थिति में गुरुवार स्टेट गेस्ट हाउस में राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और बोर्ड-निगमों में नियुक्तियों को लेक एक अहम बैठक हुई जिसमें आयोग-बोर्ड-निगम के गठन के लिए योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए बनीं कमिटी के सदस्यों के साथ-साथ वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया.

इस बैठक में हुई चर्चा और पार्टी के स्टैंड की जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की ने कहा कि आज दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है. उन्होंने SIR के दौरान मतदाता सूची से नाम छूटने की आशंका, ग्रामीण क्षेत्रों में दस्तावेजों की कमी और लोगों के बीच पैदा हो रहे डर को लेकर ग्रामीण इलाकों के लोगों की चिंता और परेशानी का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी द्वारा बार-बार SIR को लेकर नए-नए नियम निकालने से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है. कई इलाकों में तो सीधे साधे जनजातीय समूह के लोगों को अपनी जमीन खोने का भी डर सताने लगा है. वहीं बोर्ड-निगमों में नियुक्तियों के लिए स्पष्ट मापदंड तय करने और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को अवसर देने की जरूरत पर भी जोर दिया.

बंधु तिर्की और राजेश ठाकुर के बयान (Etv Bharat)

SIR में नाम कटने की आशंका, छूटे मतदाताओं की मदद करेगी कांग्रेस

SIR को लेकर अपनी बात रखते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि मतदाता सूची से लोगों के नाम छूटने की आशंका एक गंभीर समस्या है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी है, जिनका नाम सूची से कटने की संभावना है या जिनके नाम पहले ही सूची में कट चुका है. उन्होंने बताया कि पार्टी जमीनी स्तर पर काम करने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि छूटे हुए लोगों के नाम को चिह्नित कर उन्हें सामने लाने और उनकी मदद करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे.

दस्तावेज जुटाना आसान नहींः बंधु तिर्की

बंधु तिर्की ने कहा ग्रामीण इलाकों में दस्तावेजों की कमी बड़ी चुनौती है. बंधु तिर्की ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर विशेष चिंता जताई. उन्होंने कहा कि शहरों के मुकाबले गांवों में SIR की प्रक्रिया के दौरान लोगों को अधिक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. ग्रामीण परिवारों के पास कई बार जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते. जमीन के कागजात दादा-परदादा या कई पीढ़ियों पुराने नामों पर दर्ज हैं, ऐसे में वर्तमान पीढ़ी के लोगों के लिए मांगे जा रहे दस्तावेज जुटाना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण समाज की परंपराओं और सामाजिक ताने-बाने को समझे बिना इस प्रक्रिया को लागू करने से लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं.

जमीन छिनने और गिरफ्तारी का डर, सरकारी योजनाओं से वंचित होने की आशंका

बंधु तिर्की ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में SIR से लोगों के मन में जमीन छिनने या गिरफ्तारी का डर पैदा हो रहा है, इसी आशंका के कारण कुछ लोग नोटिस मिलने पर भी सामने आने से बच रहे हैं. उन्होंने चिंता जताई कि यदि लोगों के बीच इस तरह का डर बना रहा, तो वे मतदाता सूची से बाहर होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो सकते हैं. इस मुद्दे पर पार्टी जमीनी स्तर पर काम करेगी और इसके लिए अगले एक-दो दिनों में झारखंड कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी.

बोर्ड-निगम नियुक्तियों में तय हो क्राइटेरिया, समर्पित कार्यकर्ताओं को मिले मौका

बंधु तिर्की ने कहा कि बैठक में दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा राज्य में खाली पड़े बोर्ड और निगमों में नियुक्तियों का था, कहा कि नियुक्तियों के लिए स्पष्ट और पारदर्शी क्राइटेरिया तय किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को भी बोर्ड-निगमों और आयोगों में जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलना चाहिए.

पार्टी में सक्रियता और योगदान के आधार पर हो चयन

बंधु तिर्की ने कहा कि बोर्ड-निगमों में नियुक्ति के लिए केवल व्यक्तिगत संबंधों को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए. कार्यकर्ताओं की पार्टी में सक्रियता, संगठन के प्रति योगदान, उनकी भूमिका और पार्टी को उनसे मिलने वाले लाभ जैसे पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए. उन्होंने SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व को भी विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात कही.

राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद सौंपेंगे अंतिम रिपोर्ट

बैठक में बोर्ड-निगम नियुक्तियों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में पहल करने की बात कही गई. इसके लिए प्रस्ताव और रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास भेजने पर भी चर्चा हुई. हालांकि, बंधु तिर्की के मुताबिक राहुल गांधी के नवंबर में प्रस्तावित कार्यक्रम के बाद ही अंतिम रिपोर्ट सौंपने की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.

बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि पार्टी को मजबूत करने के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान और अवसर देना जरूरी है. वहीं, SIR के मुद्दे पर भी जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझते हुए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बोर्ड-निगम में जगह देने में लगेगा वक्तः राजेश ठाकुर