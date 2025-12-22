ETV Bharat / state

डोटासरा का एनडीए सरकार पर हमला, बोले- गांधी के विचारों को खत्म करने की कर रहे साजिश

अजमेर: प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला. डोटासरा ने कहा कि महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे की विचारधारा के पोषक अब महात्मा गांधी के विचारों को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं और मनरेगा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. डोटासरा ने आरोप लगाया कि मनरेगा का केवल नाम ही नहीं बदला जा रहा है, बल्कि गरीबों से उनका रोजगार भी छीना जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस बड़ी साजिश को केंद्र सरकार नए साल यानी 1 जनवरी से अंजाम देने जा रही है.

डोटासरा सोमवार को अजमेर में थे. यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने मनरेगा कानून खत्म करने और नया कानून लाने के विरोध में आयोजित धरना-प्रदर्शन में शिरकत की. डोटासरा ने धरना स्थल पर चिर परिचित अंदाज में डांस कर माहौल बनाने की भी कोशिश की. डोटासरा ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी का सपना शहरों की तरह गांव में भी गरीब के हाथों को काम देने का था. यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी के इस सपने को पूरा किया और मनरेगा योजना बनाई. मनरेगा योजना के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीबों को रोजगार मिल रहा था. उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने मनरेगा योजना ही नहीं बनाई, बल्कि इसे सुरक्षित रखने के लिए कानून भी बनाया था. कानून के मुताबिक गरीबों को मनरेगा योजना में काम मिलता था. योजना को खत्म करने का काम अब एनडीए सरकार कर रही है.

डोटासरा ने कहा कि मनरेगा योजना और कानून जब तक बहाल नहीं होगा, तब तक एनडीए के षड्यंत्र और विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस संघर्ष करेगी. कहा कि यदि एनडीए गांधी की विचारधारा का अनुसरण करती है तो उन्हें यह समझना चाहिए कि महात्मा गांधी का सपना था कि समानता और काम का सबको अधिकार मिले. गरीब को किसी के दरवाजे पर भीख नहीं मांगना पड़े. इस सपने को साकार करने का काम यूपीए सरकार ने किया है. डोटासरा ने आरएसएस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस का झूठ बोलने का हमेशा से फंडा रहा है- 'झूठ बोलो, जोर से बोलो', ताकि लोग भ्रमित हो जाएं और सच मानने लगें और इससे उनकी राजनीतिक रोटियां सेंकी जा सकें.

पीएम ने नहीं भेजा दरगाह में उर्स के मौके पर कोई संदेश: डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स चल रहा है. इस मौके पर पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री ने अपना संदेश नहीं भेजा. उन्होंने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास' के स्लोगन की पोल इससे खुल गई है.