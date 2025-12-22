डोटासरा का एनडीए सरकार पर हमला, बोले- गांधी के विचारों को खत्म करने की कर रहे साजिश
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा अरावली, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार और आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है.
Published : December 22, 2025 at 7:20 PM IST
अजमेर: प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला. डोटासरा ने कहा कि महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे की विचारधारा के पोषक अब महात्मा गांधी के विचारों को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं और मनरेगा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. डोटासरा ने आरोप लगाया कि मनरेगा का केवल नाम ही नहीं बदला जा रहा है, बल्कि गरीबों से उनका रोजगार भी छीना जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस बड़ी साजिश को केंद्र सरकार नए साल यानी 1 जनवरी से अंजाम देने जा रही है.
डोटासरा सोमवार को अजमेर में थे. यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने मनरेगा कानून खत्म करने और नया कानून लाने के विरोध में आयोजित धरना-प्रदर्शन में शिरकत की. डोटासरा ने धरना स्थल पर चिर परिचित अंदाज में डांस कर माहौल बनाने की भी कोशिश की. डोटासरा ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी का सपना शहरों की तरह गांव में भी गरीब के हाथों को काम देने का था. यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी के इस सपने को पूरा किया और मनरेगा योजना बनाई. मनरेगा योजना के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीबों को रोजगार मिल रहा था. उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने मनरेगा योजना ही नहीं बनाई, बल्कि इसे सुरक्षित रखने के लिए कानून भी बनाया था. कानून के मुताबिक गरीबों को मनरेगा योजना में काम मिलता था. योजना को खत्म करने का काम अब एनडीए सरकार कर रही है.
डोटासरा ने कहा कि मनरेगा योजना और कानून जब तक बहाल नहीं होगा, तब तक एनडीए के षड्यंत्र और विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस संघर्ष करेगी. कहा कि यदि एनडीए गांधी की विचारधारा का अनुसरण करती है तो उन्हें यह समझना चाहिए कि महात्मा गांधी का सपना था कि समानता और काम का सबको अधिकार मिले. गरीब को किसी के दरवाजे पर भीख नहीं मांगना पड़े. इस सपने को साकार करने का काम यूपीए सरकार ने किया है. डोटासरा ने आरएसएस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस का झूठ बोलने का हमेशा से फंडा रहा है- 'झूठ बोलो, जोर से बोलो', ताकि लोग भ्रमित हो जाएं और सच मानने लगें और इससे उनकी राजनीतिक रोटियां सेंकी जा सकें.
पीएम ने नहीं भेजा दरगाह में उर्स के मौके पर कोई संदेश: डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स चल रहा है. इस मौके पर पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री ने अपना संदेश नहीं भेजा. उन्होंने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास' के स्लोगन की पोल इससे खुल गई है.
अरावली मुद्दे पर कांग्रेस करती रहेगी विरोध: अरावली के मुद्दे पर डोटासरा ने कहा कि अरावली हमारी संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है. उन्होंने आरोप लगाया कि खनन के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला को खत्म करने की यह बड़ी साजिश है. केंद्र सरकार ने राजस्थान की जीवन रेखा अरावली पर हथौड़ा चलाने का काम किया है. खनन माफियाओं के दबाव में आकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अरावली को बचाने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश नहीं की. डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस अरावली के मुद्दे को लेकर पुरजोर तरीके से एनडीए सरकार का विरोध करेगी. कांग्रेस के नेता लगातार अरावली के पक्ष में और सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अरावली, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, वोट देने का अधिकार, संविधान में संशोधन करके आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है.
बीजेपी सरकार में चल रही है नूरा-कुश्ती: डोटासरा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी तंज करते हुए कहा कि सरकार में 'नूरा-कुश्ती' हो रही है. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी जब किसी अधिकारी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल से कहती हैं, तो मुख्यमंत्री उस अधिकारी को डबल प्रभार देते हैं, ताकि उपमुख्यमंत्री का काम न हो सके. इस 'नूरा-कुश्ती' से राजस्थान की जनता का नुकसान हो रहा है. केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए. कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर, पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़, विधायक विकास चौधरी, पूर्व विधायक श्रीगोपाल बाहेती, अजमेर कांग्रेस शहर अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल समेत जिले भर से बड़ी संख्या में आए कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे.