आरएसएस के आदिवासी समागम को कांग्रेस ने बताया राजनीतिक ढोंग! कहा- एक नहीं हैं सरना और सनातन
दिल्ली में आयोजित आरएसएस के आदिवासी समागम को कांग्रेस ने राजनीतिक ढोंग बताया है.
Published : May 22, 2026 at 7:22 PM IST
रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली में 24 मई को आयोजित आदिवासी समागम को लेकर आरएसएस और भाजपा पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने इसे राजनीतिक ढोंग करार देते हुए कहा कि भाजपा आदिवासी समाज के नाम पर कार्यक्रम आयोजित कर सिर्फ वोटों का लाभ उठाना चाहती है, जबकि जमीन पर उनके अधिकारों को लगातार कमजोर किया जा रहा है.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कांग्रेस भवन, रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा बड़े-बड़े कार्यक्रमों के जरिए आदिवासी समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तविक मुद्दों पर केंद्र और राज्य में भाजपा सरकारें खामोश हैं.
"वन अधिकार कानून कमजोर, विस्थापन बढ़ा"
कांग्रेसी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा कि झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है. वन अधिकार कानून को कमजोर किया जा रहा है और विस्थापन की घटनाएं बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा, "आदिवासी युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है, शिक्षा-स्वास्थ्य की स्थिति बदहाल है. आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई हो रही है. ऐसे में दिल्ली का समागम केवल राजनीतिक दिखावा है."
सरना धर्म कोड पर सवाल
सुखदेव भगत ने केंद्र की भाजपा सरकार पर सरना धर्म कोड को लेकर गंभीरता न दिखाने का आरोप लगाया. उन्होंने याद दिलाया कि झारखंड विधानसभा से इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जा चुका है, फिर भी इसे वर्षों से लंबित रखा गया है.
"सरना आस्था का अपमान"
सुखदेव भगत ने कहा कि सरना धर्म केवल धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि प्रकृति, परंपरा और आदिवासी जीवन दर्शन का प्रतीक है. इसे राजनीतिक हथियार बनाकर चुनावी लाभ लेने की कोशिश आदिवासी समाज का अपमान है.
"सरना और सनातन एक नहीं"
विधायक एवं पूर्व वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि दिल्ली का यह कार्यक्रम आदिवासियों की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने का प्रयास है. जंगलों की कटाई, भूमि अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से सबसे अधिक आदिवासी समुदाय प्रभावित हो रहा है. रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट किया, "सरना और सनातन एक नहीं हैं." उन्होंने कहा कि राज्य की जनता अब भाजपा की कथनी और करनी के अंतर को अच्छी तरह समझ चुकी है. आदिवासी समाज अब नारों से नहीं, बल्कि अधिकार और सम्मान की राजनीति चाहता है.
कांग्रेस का संकल्प
कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के अधिकार, सम्मान और पहचान की लड़ाई के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी. उन्होंने भाजपा पर धर्म और संस्कृति के नाम पर समाज में तनाव फैलाने का आरोप लगाया. राजेश कच्छप ने केंद्र सरकार से अपील की कि सरना आस्था को राजनीतिक मंच बनाने के बजाय आदिवासी क्षेत्रों के विकास और रोजगार पर ध्यान दे.
संवाददाता सम्मेलन में पूर्व विधायक डीएन चाम्पिया, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, जोसाई मरांडी, राकेश सिन्हा और सोनाल शांति सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे.
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