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कांग्रेस ने की सीएम सैनी के इस्तीफे की मांग, बोली- 'नायब सैनी पार्ट-टाइम मुख्यमंत्री, फुल-टाइम राजनीतिक पर्यटक'

कांग्रेस ने सीएम नायब सैनी पर हमला बोला ( ETV Bharat )

'व्यापारी फिरौती और रंगदारी से भयभीत हैं': कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में किसान मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए भटक रहे हैं, व्यापारी फिरौती और रंगदारी से भयभीत हैं, अपराधी बेखौफ हैं और जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है. लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कभी पंजाब, कभी बिहार, कभी दिल्ली और अब विदेश यात्राओं में व्यस्त हैं.