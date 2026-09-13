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धर्मांतरण पर कांग्रेस का रहा सॉफ्ट स्टैंड, माओवादियों और मिशनरियों के बीच रहा डेंजरस नेक्सेस: अरविंद नेताम

करीब 50 साल पहले समाज में छोटी-सी घटना होने पर भी बैठक बुलाकर उस पर चर्चा की जाती थी, लेकिन आज बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की बातें सामने आ रही हैं और समाज में उस स्तर की चर्चा नहीं हो रही. राजा राव पठार के बाद से इस विषय को लगातार समाज के बीच उठाया जा रहा है और उत्तर बस्तर में जागरूकता आई है, जबकि दक्षिण बस्तर में भी इसका असर दिखाई देने लगा है: अरविंद नेताम, प्रदेश अध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज

अरविंद नेताम ने बताया कि करीब दो साल पहले राजा राव पठार में आयोजित समाज के सबसे बड़े मेले में पहली बार आरएसएस के एक व्यक्ति को मुख्य अतिथि बनाया गया था. उन्होंने कहा कि इसके पीछे उद्देश्य किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना नहीं, बल्कि यह समझना था कि धर्मांतरण के खिलाफ जमीनी स्तर पर कौन-कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि समाज ने इस विषय पर काफी अध्ययन किया और पाया कि धर्मांतरण के खिलाफ बहुत कम संस्थाएं सक्रिय रूप से काम कर रही हैं. इसी वजह से आरएसएस के लोगों को बुलाकर उनके काम को समझने और उनसे सीखने की कोशिश की गई.

धमतरी: रविवार को सर्व आदिवासी समाज ने धमतरी में प्रेस कांफ्रेंस की. प्रेस कांफ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम भी शामिल हुए. अरविंद नेताम ने मीडिया से बातचीत करते हुए समाज की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC), एफसीआरए सहित कई मांगों और आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को सामने रखा. मीडिया से चर्चा के दौरान अरविंद नेताम ने धर्मांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्मांतरण के मामले में हमेशा सॉफ्ट रही है और इस मुद्दे पर अब तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के बीच धर्मांतरण को लेकर गंभीरता से अध्ययन और चर्चा की जरूरत है.



आरएसएस को लेकर कही बड़ी बात

आरएसएस को लेकर अरविंद नेताम ने कहा कि संगठन के एक हिस्से में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी दूसरे हिस्से को नहीं होती. उन्होंने कहा कि यही उनकी खासियत है कि उनके मुंह से संगठन की गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ बाहर नहीं निकलता. कांग्रेस द्वारा लगातार आरएसएस की आलोचना किए जाने के सवाल पर नेताम ने कहा कि राजनीतिक दलों के बीच एक-दूसरे की आलोचना करना राजनीति का हिस्सा है. उन्होंने आरएसएस को लेकर दावा किया कि उसके करीब 52 आनुषांगिक संगठन हैं और सभी की मूल संस्था आरएसएस ही है. उन्होंने कहा कि संगठन से जुड़े कई बड़े फैसलों का केंद्र नागपुर है.





धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण 'प्रलोभन': अरविंद नेताम

धर्मांतरण के पीछे की वजह पूछे जाने पर अरविंद नेताम ने कहा, ''उनके अध्ययन के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण प्रलोभन है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा लोगों के पीछे लगातार लगे रहना भी एक बड़ी वजह है. उन्होंने कहा कि मिशनरी कार्यकर्ताओं की खासियत यह है कि वे किसी व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद लगातार उसके संपर्क में बने रहते हैं और उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं. नेताम ने कहा कि दूसरी संस्थाओं में ऐसा लगातार मॉनिटरिंग का सिस्टम देखने को नहीं मिलता, जबकि मिशनरी गतिविधियों के लिए फंडिंग की कमी भी नहीं है.''





FCRA कानून का समर्थन, केंद्र से तत्काल कानून बनाने की मांग

एफसीआरए के मुद्दे पर अरविंद नेताम ने कहा कि समाज की ओर से भारत सरकार तक भी इस संबंध में बात पहुंचाई गई है. उन्होंने एफसीआरए से जुड़े कानून को जल्द लागू किए जाने की मांग करते हुए इसका समर्थन किया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने इस विषय का अध्ययन किया है और धर्मांतरण से जुड़े नेटवर्क की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश की है.



नक्सलवाद और मिशनरी को लेकर लगाया गंभीर आरोप

नारायणपुर के अबूझमाड़ में मिशनरी गतिविधियों को लेकर अरविंद नेताम ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि एक समय अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों में आम लोगों का पहुंचना मुश्किल था और नक्सलियों के प्रभाव के कारण वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी. इसके बावजूद मिशनरी गतिविधियां अंदर तक कैसे पहुंचीं, यह सवाल खड़ा होता है. नेताम ने दावा किया कि नक्सलवाद और मिशनरी गतिविधियां एक-दूसरे से जुड़ी रही हैं और दोनों ने अंदरूनी इलाकों में मिलकर काम किया. उन्होंने इसे बेहद खतरनाक नेक्सस बताया.

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आरएसएस राजनीतिक नहीं सामाजिक मंच, सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि इसलिए गया: अरविंद नेताम