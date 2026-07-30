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छात्रसंघ चुनाव के मांग ने जोर पकड़ा, समर्थन में उतरी कांग्रेस, नेताओं ने कहा- छात्रों की मांगों पर गंभीरता दिखाए सरकार

छात्रसंघ चुनाव तथा राजस्थानी भाषा विभाग की स्थापना की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं.

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भूख हड़ताल पर बैठे छात्र (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 12:03 PM IST

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जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराने और राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग को लेकर पिछले एक सप्ताह से राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में कई छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनमें से कुछ की तबीयत बिगड़ गई है. अब छात्रों की मांगों के समर्थन में कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है. कांग्रेस ने छात्रों की मांगों को जायज ठहराते हुए सरकार से गंभीरता दिखाने की मांग की है.

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इस मामले में छात्रों की मांगों का समर्थन किया है. तीनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी छात्रों की मांगों के समर्थन में पोस्ट लिखे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी पोस्ट में लिखा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव करवाने तथा राजस्थानी भाषा के नियमित विभाग की स्थापना की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. यह सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन की असंवेदनशीलता है कि उनकी मांगों पर अभी तक कोई वार्ता नहीं की गई है. चूंकि ये दोनों मांगें राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, इसलिए राजस्थान सरकार इस संवेदनशील मामले में हस्तक्षेप कर छात्रों की मांगों का जल्द से जल्द सकारात्मक समाधान निकाले.

पढ़ें: राजस्थानी भाषा को लेकर आंदोलन तेज: 7वें दिन भी आमरण अनशन जारी, राज्यपाल के नए निर्देशों पर छात्रों ने उठाए सवाल

मुंह मोड़ रही है सरकार : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने और राजस्थानी भाषा का नियमित विभाग खोलने की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं. यह केवल एक छात्र का आंदोलन नहीं, बल्कि युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी और राजस्थानी भाषा के सम्मान की आवाज़ है. दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवाओं की आवाज सुनने की बजाय भाजपा सरकार अब उनकी जायज मांगों से मुंह मोड़ रही है. सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत संवाद करना चाहिए एवं छात्रसंघ चुनाव बहाल करने और राजस्थानी भाषा का नियमित विभाग खोलने की दिशा में सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए.

पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने लिखा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने एवं राजस्थानी भाषा का नियमित विभाग खोलने की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ एवं वीरेंद्र चौधरी पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल एवं धरने पर बैठे हैं. दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन युवाओं की आवाज सुनने की बजाय उनकी जायज मांगों से मुंह मोड़ रहे हैं. सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत संवाद करना चाहिए.

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पहले भी आंदोलन कर चुकी है एनएसयूआई : प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने कई बार आंदोलन किए हैं. हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही छात्रसंघ चुनाव शुरू करवाए थे, लेकिन वर्ष 2023 में चुनावी वर्ष होने के कारण कांग्रेस ने ही छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगा दी थी, लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के ढाई वर्ष बाद भी छात्रसंघ चुनाव पर से रोक नहीं हटाई है.

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