ETV Bharat / state

कांग्रेस के पास कोई काम नहीं, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं-किरण सिंह देव

छत्तीसगढ़ में भाजपा का दो दिवसीय मंथन चल रहा है. कल प्रदेश पदाधिकारियों कोर कमेटी की बैठक हुई. आज प्रकोष्ठ और मोर्चा पदाधिकारियों की समीक्षा.

CG BJP PRESIDENT ON CONGRESS
छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 8:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रदर्शन और रायपुर में कांग्रेस के लोकभवन घेराव पर छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बयान दिया. देव ने कहा कि कांग्रेस का पूरे देश से सफाया हो रहा है. कांग्रेस एक भ्रम का वातावरण पूरे देश में निर्माण करने का काम कर रही है. बीते दिनों छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में भी सदन को बाधित करने का काम कांग्रेस ने किया. राजनीति में आंदोलन औऱ लोकतंत्र में इसकी स्वतंत्रता है लेकिन इसकी एक सीमा है लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोलने वाली भाषा का मूल्यांकन देश की जनता करती है.

भाजपा की दो दिवसीय समीक्षा बैठक में क्या हुआ

वहीं किरण सिंह देव ने भारतीय जनता पार्टी के दो दिवसीय समीक्षा बैठक को लेकर भी मीडिया को बताया. छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राज्य में होने वाली गतिविधियों की नीति बनाते हैं और सभी लोग उसे पर काम करते हैं. भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने का कार्य करता है और उनके द्वारा बताई गई वह बातें जो पार्टी के हित के लिए आवश्यक है वह पार्टी के नीति में शामिल होती है.

छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव मीडिया से बात करते हुए (ETV Bharat Chhattisgarh)

आज प्रकोष्ठ की बैठक

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहले दिन कोर ग्रुप की बैठक हुई है. इसके अलावा अन्य बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है. हम लोगों ने पार्टी के लिए पिछले महीनो में जो रणनीति बनाई थी उसके क्रियान्वयन में हम कहां पहुंचे हैं, इसकी पूरी समीक्षा हुई. जो योजनाएं तैयार की गई थी उनको हम लोग कितना पूरा कर पाए हैं या वहां किस तरह और काम करने की जरूरत है. इसके साथ ही आगामी योजना क्या होगी हमें किस तरह की रणनीति पर काम करना है यह सब पार्टी पदाधिकारी कोर ग्रुप की बैठक में हुआ है.

किरण सिंह देव ने कहा कि जिले में हर सप्ताह जिला अध्यक्षों की बैठक, उसके अलावा पार्टी पदाधिकारी की बैठक और मन की बात के कार्यक्रम की समीक्षा की बैठक होती है. बुधवार को सभी प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई है और उसमें भी हम इसी तरह की रणनीति तैयार करेंगे कि हम लोगों को आगे किस कार्य योजना को लेकर चलना है.

किरण सिंह देव ने कहा कि पार्टी का अपना कार्यक्रम हर घर तिरंगा यात्रा को शुरू करना है. सरकार की योजना जो गरीबों के लिए चलाई जा रही है वह लोगों तक पहुंचे इसके लिए भी पार्टी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है.

PMO के बाहर प्रदर्शन: राहुल गांधी, दूसरे कांग्रेस नेता रिहा, प्रियंका से मिलने थाने पहुंचीं सोनिया गांधी
दिल्ली में राहुल गांधी का मार्च, रायपुर में कांग्रेस का लोकभवन घेराव, भारी पुलिस बल तैनात
छत्तीसगढ़ में 10 पुलिस अधिकारियों की EOW ACB में प्रतिनियुक्त, कई जिलों के DSP और ASP शामिल

TAGGED:

छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष
CHHATTISGARH BJP MEETING
CG BJP PRESIDENT ON CONGRESS
राहुल गांधी
CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.