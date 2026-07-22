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कांग्रेस के पास कोई काम नहीं, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं-किरण सिंह देव

छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ( ETV Bharat Chhattisgarh )