उत्तराखंड के चार नेताओं को कांग्रेस हाईकमान ने दी बड़ी जिम्मेदारी, देखिये लिस्ट

बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला को कांग्रेस हाईकमान ने यूपी का पर्यवेक्षक बनाया है.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 25, 2026 at 4:44 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस के चार नेताओं को हाईकमान ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है. महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को नागालैंड, ऋषिकेश से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला को नागालैंड जबकि बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला और अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी को उत्तर प्रदेश में संगठन सृजन अभियान का पर्यवेक्षक बनाया गया है.

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की तरफ से बिहार, उत्तर प्रदेश ,नागालैंड, गोवा ,मणिपुर मेघालय राज्यों के लिए आब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं. उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यह चारों नेता नागालैंड और उत्तर प्रदेश मे संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया को पूरी करवाएंगे. उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बताया राहुल गांधी की संगठन सृजन कार्यक्रम की जो सोच है, उसी पर आधारित पार्टी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति प्रत्येक राज्यों के जिलों में कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करने के बाद की जा रही है.

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बताया इस कार्यक्रम के तहत ऐसे लोगों की नियुक्ति की जा रही है जिन्हें जनता और पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं. उन्होंने कहा उत्तराखंड ऐसा चौथा राज्य रहा है जहां संगठन सृजन की प्रक्रिया शुरू की गई थी. उसी तर्ज पर अन्य राज्यों में भी इसी तरह की प्रक्रिया शुरू होनी है. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जिन छह राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की सूची जारी की है, उस सूची में उत्तराखंड कांग्रेस के चार नेताओं को जगह मिलना गर्व का विषय है.

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कांग्रेस संगठन लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा संगठन को मजबूत किया जा रहा है. प्रतिमा सिंह ने कहा कांग्रेस संगठन जनहित के मुद्दों को उठा रहता है. राहुल गांधी के मार्गदर्शन में संगठन आगे बढ़ रहा है.

