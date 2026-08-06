राजस्थान के नीरज डांगी को कांग्रेस ने राज्यसभा में नियुक्त किया सचेतक, बढ़ाया कद
नीरज डांगी ने तीन बार 2003, 2008 और 2018 में रेवदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार गए.
Published : August 6, 2026 at 8:35 PM IST
जयपुर: राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को कांग्रेस संसदीय दल का सचेतक (Whip) नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति सोनिया गांधी के आदेश पर हुई है और इसके आदेश मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने जारी किए. डांगी लगातार दूसरी बार राज्यसभा सांसद हैं. उन्हें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है. 2020 में गहलोत ने और 2026 में खड़गे ने उन्हें राज्यसभा भिजवाने में अहम भूमिका निभाई. पार्टी ने इस नियुक्ति के माध्यम से उनका राजनीतिक कद बढ़ाया है, जिसे संगठनात्मक मजबूती का संकेत माना जा रहा है.
डांगी को राज्यसभा में सचेतक बनाने पर राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बधाई दी है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से नीरज डांगी को बधाई दी है तथा पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया है.
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नीरज डांगी का कद बढ़ाया : पार्टी हाईकमान ने नीरज डांगी को राज्यसभा में सचेतक नियुक्त करके उनका राजनीतिक कद बढ़ाया है. नीरज डांगी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बेहद करीबी माना जाता है. वर्ष 2020 में हुए राज्यसभा चुनाव में जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें राज्यसभा भिजवाने में अहम भूमिका निभाई थी, वहीं इस वर्ष जून में हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीरज डांगी को राज्यसभा भिजवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
तीन चुनाव हार चुके डांगी: नीरज डांगी राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष तथा प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रह चुके हैं. उन्होंने तीन बार 2003, 2008 और 2018 में रेवदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा.