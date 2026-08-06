ETV Bharat / state

राजस्थान के नीरज डांगी को कांग्रेस ने राज्यसभा में नियुक्त किया सचेतक, बढ़ाया कद

राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को कांग्रेस संसदीय दल का सचेतक (Whip) नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति सोनिया गांधी के आदेश पर हुई है और इसके आदेश मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने जारी किए. डांगी लगातार दूसरी बार राज्यसभा सांसद हैं. उन्हें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है. 2020 में गहलोत ने और 2026 में खड़गे ने उन्हें राज्यसभा भिजवाने में अहम भूमिका निभाई. पार्टी ने इस नियुक्ति के माध्यम से उनका राजनीतिक कद बढ़ाया है, जिसे संगठनात्मक मजबूती का संकेत माना जा रहा है. डांगी को राज्यसभा में सचेतक बनाने पर राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बधाई दी है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से नीरज डांगी को बधाई दी है तथा पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया है. पढ़ें: राज्यसभा चुनाव 2026: सतीश पूनिया, अलका गुर्जर और नीरज डांगी निर्विरोध निर्वाचित