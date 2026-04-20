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रेवाड़ी नगर परिषद-धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन उम्मीदवारों की घोषणा, कांग्रेस ने निहारिका चौधरी और कुमारी राज के नाम पर लगाई मुहर

रेवाड़ी : कांग्रेस ने रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. रेवाड़ी में कांग्रेस ने शहरी जिला प्रधान प्रवीण चौधरी की पत्नी निहारिका चौधरी और धारूहेड़ा में कुमारी राज को अपना उम्मीदवार बनाया है. पत्नी को टिकट मिलने के बाद शहर जिला प्रधान प्रवीण चौधरी अपनी पत्नी के साथ पूजा करने मंदिर पहुंचे.

निहारिका चौधरी को बनाया उम्मीदवार : कांग्रेस की चेयरमैन उम्मीदवार निहारिका चौधरी के पति प्रवीण चौधरी कांग्रेस के शहरी जिला प्रधान हैं. सास हीरो देवी दो बार पार्षद रही हैं. निहारिका चौधरी के ससुर चौधरी हंसराज जाटव समाज के प्रधान हैं. परिवार शुरू से ही कांग्रेस से जुड़ा रहा है. प्रवीण चौधरी सहित पूरा परिवार नियमित रूप से राजनीति में सक्रिय रहा है.

निहारिका चौधरी को बनाया उम्मीदवार (Etv Bharat)

कुमारी राज को बनाया उम्मीदवार : धारूहेड़ा नगर पालिका की चेयरमैन उम्मीदवार कुमारी राज का परिवार भी कांग्रेस से जुड़ा रहा है. परिवार पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का नजदीकी माना जाता है. उनके ससुर अभय सिंह धारूहेड़ा पंचायत के सरपंच और जिला पार्षद भी रह चुके हैं. कुमारी राज को टिकट मिलने के पीछे पूर्व मंत्री की पसंद माना जा रहा है. वहीं सभी को बीजेपी के उम्मीदवारों का अब इंतज़ार है.