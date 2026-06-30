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नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा, जूली बोले- अब इनका अंत निश्चित...

बीकानेर में कांग्रेस के महापड़ाव में शामिल होने आए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा.

Tika Ram Jully in Bikaner
टीकाराम जूली (Tika Ram Jully in Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 30, 2026 at 3:14 PM IST

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Updated : June 30, 2026 at 3:32 PM IST

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बीकानेर: सीमांत क्षेत्र में धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने और बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं के विरोध में सोमवार को जिला कलेक्ट्री के बाहर आयोजित कांग्रेस के महापड़ाव और विशाल विरोध प्रदर्शन में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है और अब इनका अंत निश्चित है.

पानी के इंजेक्शन किसकी जिम्मेदारी : पत्रकारों से बातचीत में सभा जूली ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोग इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मरीज और उनके परिजन सरकारी अस्पतालों में जाने से भी डरने लगे हैं. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों और इंजेक्शनों की गुणवत्ता तक पर सवाल उठ रहे हैं तथा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है.

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मौत हो रही, जिम्मेदारी तय नहीं : उन्होंने कहा कि कोटा, बीकानेर, नागौर और जोधपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में लगातार मरीजों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार जिम्मेदारी तय करने के बजाय चुप्पी साधे हुए है. जूली ने सवाल उठाया कि आखिर इन घटनाओं की जवाबदेही किसकी है और सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही.

प्रधानमंत्री पर भी साधा निशाना : नेता प्रतिपक्ष ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री पर भी तंज कसते हुए कहा कि कभी "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" का नारा दिया गया था, लेकिन आज भ्रष्टाचार के मामलों पर चुप्पी दिखाई दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा किया था, आज वही गंभीर आरोपों पर मौन हैं.

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राम मंदिर ट्रस्ट का किया जिक्र : जूली ने अपने भाषण में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित भूमि खरीद मामले का भी उल्लेख किया. उन्होंने आरोप लगाया कि चंदे के नाम पर अनियमितताएं हुईं और एक लाख रुपये मूल्य की जमीन को एक करोड़ रुपये में खरीदने जैसे गंभीर आरोप सामने आए. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

सड़क से सदन तक लड़ेगी कांग्रेस : उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के हर मुद्दे पर संघर्ष कर रही है और आगे भी करती रहेगी. उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र में धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने और पीबीएम अस्पताल की अव्यवस्थाओं जैसे जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जनता के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को जवाबदेह बनाएगी.

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कार्यकर्ताओं का बढ़ाया उत्साह : अपने संबोधन के अंत में जूली ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच है और आगामी समय में जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन और तेज किया जाएगा. महापड़ाव के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

Last Updated : June 30, 2026 at 3:32 PM IST

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पीबीएम अस्पताल की बदहाल व्यवस्था
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TIKA RAM JULLY IN BIKANER

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