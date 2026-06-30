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नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा, जूली बोले- अब इनका अंत निश्चित...

बीकानेर: सीमांत क्षेत्र में धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने और बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं के विरोध में सोमवार को जिला कलेक्ट्री के बाहर आयोजित कांग्रेस के महापड़ाव और विशाल विरोध प्रदर्शन में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है और अब इनका अंत निश्चित है.

पानी के इंजेक्शन किसकी जिम्मेदारी : पत्रकारों से बातचीत में सभा जूली ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोग इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मरीज और उनके परिजन सरकारी अस्पतालों में जाने से भी डरने लगे हैं. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों और इंजेक्शनों की गुणवत्ता तक पर सवाल उठ रहे हैं तथा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है.

कांग्रेस का भाजपा सरकार पर निशाना, सुनिए जूली ने क्या कहा... (ETV Bharat Bikaner)

मौत हो रही, जिम्मेदारी तय नहीं : उन्होंने कहा कि कोटा, बीकानेर, नागौर और जोधपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में लगातार मरीजों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार जिम्मेदारी तय करने के बजाय चुप्पी साधे हुए है. जूली ने सवाल उठाया कि आखिर इन घटनाओं की जवाबदेही किसकी है और सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही.

प्रधानमंत्री पर भी साधा निशाना : नेता प्रतिपक्ष ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री पर भी तंज कसते हुए कहा कि कभी "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" का नारा दिया गया था, लेकिन आज भ्रष्टाचार के मामलों पर चुप्पी दिखाई दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा किया था, आज वही गंभीर आरोपों पर मौन हैं.