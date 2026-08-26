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निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस को मिले 38000 आवेदन, डोटासरा बोले, 'Gen Z और युवाओं के आवेदन ज्यादा'

जयपुर: निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों प्रदेश की सियासत में हलचल तेज है. निकाय चुनाव के लिए 27 अगस्त से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी. ऐसे में प्रदेश के दोनों ही दल इन दिनों प्रत्याशियों की चयन की कवायद में जुटे हुए हैं. इधर कांग्रेस नेताओं का दावा है कि निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा 30 अगस्त तक की जा सकती है.

अब तक 38000 से ज्यादा आवेदन: वहीं प्रदेश कांग्रेस में 309 निकायों के 10245 वार्डों के लिए अब तक 38000 से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन आए हैं. बड़ी संख्या में आए ऑनलाइन आवेदन को लेकर प्रदेश कांग्रेस उत्साहित है. इस मामले में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है भाजपा के ढाई साल के शासन से जनता त्रस्त है. इसीलिए कांग्रेस की तरफ लोग उत्साह से देख रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा आवेदन कर रहे हैं. डोटासरा का कहना है कि अकेले जयपुर में 150 वार्डों में 2000 से ज्यादा आवेदन अब तक मिल चुके हैं. एक-एक वार्ड में 5-5 लोग आवेदन कर रहे हैं. बड़ी संख्या में Gen Z और युवाओं के आवेदन ज्यादा मिल रहे हैं. लोगों में कांग्रेस का उम्मीदवार बनने के लिए क्रेज देखा जा रहा है. 30 अगस्त तक आंकड़ा 40000 से पार पहुंच सकता है.

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200 विधानसभा क्षेत्रों में चल रहा है बैठकों का दौर: इधर निकाय पंचायत चुनाव में दावेदारों की रायशुमारी को लेकर सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक, जिलों के प्रभारी बैठकें लेकर दावेदारों से वन–टू–वन संवाद कर रहे हैं और उनसे उनके जीत के समीकरणों को जान रहे हैं. सभी पर्यवेक्षक और जिलों के प्रभारी 27 अगस्त को अपनी रिपोर्ट डोटासरा को सौंपेंगे. उसके बाद ही प्रत्याशी चयन में तेजी आएगी. पार्टी नेताओं का कहना है कि निकाय चुनाव के लिए चल रही रायशुमारी के बाद हर वार्ड से तीन-तीन नाम के पैनल तैयार किए जाएंगे, और उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य जमीनी फीडबैक के आधार पर प्रत्याशी तय करेंगे.