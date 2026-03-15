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विधायक रिकेश सेन की सुरक्षा पर सियासत, कांग्रेस ने सुपेला थाने का किया घेराव

वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने सुपेला थाने का घेराव किया है.

Congress Protest in Durg
दुर्ग में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 15, 2026 at 3:46 PM IST

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दुर्ग: 8 मार्च को एक कार्यक्रम में दुर्ग के वैशाली नगर से बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने अपनी जान को खतरा बताया था. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उनके खिलाफ कथित तौर पर साजिश की बात कही थी. इस केस में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सुपेला थाने का घेराव किया. कांग्रेस नेताओं ने दुर्ग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब एक विधायक ही सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है.

महिला दिवस के दिन रिकेश सेन ने किया खुलासा

बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने अपनी जान को खतरा वाली बात 8 मार्च को कही थी. उन्होंने कहा था कि उन्हें जान से मारने और किसी मामले में फंसाने की साजिश रची जा रही है. विधायक के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया और मामला विधानसभा तक भी पहुंच गया था.

बीजेपी विधायक रिकेश सेन को सुरक्षा का मुद्दा (ETV BHARAT)

कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है. कांग्रेस का आरोप है कि विधायक के इतने गंभीर आरोपों के बावजूद एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है.इसी को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी सुपेला थाना पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और साजिशकर्ताओं को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की.

जब एक जनप्रतिनिधि खुद अपनी जान को खतरा बता रहा है, तो पुलिस को इसे बेहद गंभीरता से लेना चाहिए-मुकेश चंद्राकर,जिला अध्यक्ष, कांग्रेस

भिलाई महापौर ने भी खोला मोर्चा

इस पूरे मुद्दे पर भिलाई महापौर नीरज पाल ने भी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर सरकार का एक विधायक ही सुरक्षित नहीं है और एक सप्ताह बाद भी आरोपी नहीं पकड़े गए, तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है. इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आम जनता का प्रशासन पर से विश्वास उठ जाएगा.

कांग्रेस ने आंदोलन की दी चेतावनी

इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई जल्द नहीं हुई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

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