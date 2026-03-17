ETV Bharat / state

विधानसभा घेराव में बवाल: बैरिकेड टूटा, पुलिस से हुई झूमाझटकी, पीएण मोदी पर भूपेश बघेल का वार, ‘56 इंच की सरकार नाकाम’

कांग्रेस ने कहा कि ये सरकार मजदूर और किसान विरोधी सरकार साबित हुई. लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया.

CONGRESS GHERAO CG ASSEMBLY
विधानसभा घेराव में बवाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 17, 2026 at 8:55 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: विधानसभा में तीखे तेवर दिखाने और सदन से वॉक आउट करने बाद कांग्रेस सीधे सड़क पर उतरी. अपने दिग्गज नेताओं के साथ पार्टी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे. विधानसभा घेराव में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सहित तमाम विधायक और नेता शामिल रहे. पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जब हजारों की संख्या में भारत माता चौक से विधानसभा की ओर बढ़े तो उनको वहां पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की. यहां पर कार्यकर्ताओं की सीधी टक्कर पुलिस के जवानों से हुई. नाराज कार्यकर्ताओं ने पहले बैरिकेड्स तोड़े फिर पुलिस से उनकी बहस और झूमाझटकी हुई. हालात काफी तनावपूर्ण हो गए. मंच से कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार केंद्र और राज्य पर हमले करते रहे. पूर्व सीएम भूपेश बघेल लगातार केंद्र और पीएम मोदी को निशाने पर लेते नजर आए.

विधानसभा घेराव की कोशिश, जमकर हुआ हंगामा

कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर डटे थे. कांग्रेस नेताओं को कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी. कार्यकर्ता विधानसभा की ओर नहीं बढ़ पाएं इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. जगह-जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे, ताकि उनको रोका जाए. लेकिन अपने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कार्यकर्ता उत्साह से आगे बढ़ते रहे. कई जगहों पर कार्यकर्ताओं की पुलिस के देर तक बहस और झूमाझटकी हुई. कार्यकर्ताओं ने कई जगह पर बैरिकेड्स तोड़ दिए. कुछ जगहों पर हालात तनावपूर्ण हो गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया.

विधानसभा घेराव में बवाल (ETV Bharat)

कांग्रेस ने आंदोलन को बताया मनरेगा बचाओ संग्राम

कांग्रेस ने इस घेराव को “मनरेगा बचाओ संग्राम” का नाम दिया और कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला. मनरेगा को कमजोर करने का आरोप, बिजली दरों में बढ़ोतरी, किसानों से वादा खिलाफी और धान खरीदी विवाद, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और नशे के कारोबार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. कांग्रेस ने इसे जनहित का आंदोलन बताते हुए सरकार को कठघरे में खड़ा किया.

CONGRESS GHERAO CG ASSEMBLY
विधानसभा घेराव में बवाल (ETV Bharat)
CONGRESS GHERAO CG ASSEMBLY
विधानसभा घेराव में बवाल (ETV Bharat)

इन मुद्दों को कांग्रेस ने जनता के सामने उठाया

  • मनरेगा को कमजोर करने और नाम बदलने की साजिश
  • बिजली बिल के दरों में बढ़ोत्तरी का मुद्दा
  • धान खरीदी के नाम पर किसानों से वादा खिलाफी
  • गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी
  • गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें
  • प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था
  • नशे का बढ़ता प्रदेश में कारोबार
  • अफीम खेती का मुद्दा
CONGRESS GHERAO CG ASSEMBLY
विधानसभा घेराव में बवाल (ETV Bharat)
CONGRESS GHERAO CG ASSEMBLY
विधानसभा घेराव में बवाल (ETV Bharat)


सचिन पायलट का केंद्र पर हमला, कहा-‘मनरेगा को कमजोर किया जा रहा’

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा जैसी उज्ज्वल योजना का नाम बदलकर गांधी जी के नाम को हटाने की कोशिश कर रही है. सचिन पायलट ने कहा कि हम इसका विरोध पूरे देश में जारी रखेंगे.सचिन पायलट ने कहा कि मनरेगा देश के गरीबों और मजदूरों के लिए जीवनरेखा है, जिसे केंद्र सरकार कमजोर कर रही है. प्रदेश प्रभारी ने आरोप लगाया कि पहले जहां केंद्र सरकार 90 प्रतिशत फंड देती थी, अब 60-40 का बोझ राज्यों पर डाल दिया गया है, जिससे योजना प्रभावित हो रही है. पायलट ने यह भी कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म और विभाजन की राजनीति कर रही है.

CONGRESS GHERAO CG ASSEMBLY
विधानसभा घेराव में बवाल (ETV Bharat)



पीसीसी चीफ दीपक बैज का ऐलान, ‘2028 में उखाड़ फेंकेंगे सरकार’

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज के आंदोलन और घेराव को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है. पीसीसी चीफ ने आरोप लगाया कि बिजली बिल बढ़ाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है और मनरेगा जैसी योजनाओं को कमजोर किया जा रहा है.दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़कर वापस सत्ता में आएगी.

CONGRESS GHERAO CG ASSEMBLY
विधानसभा घेराव में बवाल (ETV Bharat)


डॉ. चरणदास महंत का वार, ‘सरकार है उद्योगपतियों की’

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब, मजदूर और किसानों की आवाज को दबा रही है और केवल चुनिंदा उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से गरीबों के साथ खड़ी रही है और आने वाले समय में जनता बदलाव जरूर करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है.

CONGRESS GHERAO CG ASSEMBLY
विधानसभा घेराव में बवाल (ETV Bharat)



भूपेश बघेल का मोदी सरकार पर सीधा हमला, ‘56 इंच की सरकार नाकाम’

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. पूर्व सीएम ने कहा कि “56 इंच की सरकार” किसानों को डीएपी और यूरिया तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है और गैस सिलेंडर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है. बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि “प्रधानमंत्री भी गायब और सिलेंडर भी गायब” है. बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर कर गरीबों का अधिकार छीन रही है और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बना रही है.

CONGRESS GHERAO CG ASSEMBLY
विधानसभा घेराव में बवाल (ETV Bharat)

केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नेताओं के बड़े बयान

  • सचिन पायलट: मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है
  • दीपक बैज: 2028 में उखाड़ फेंकेंगे सरकार
  • डॉ. चरणदास महंत: सरकार उद्योगपतियों की है
  • भूपेश बघेल: 56 इंच की सरकार नाकाम
CONGRESS GHERAO CG ASSEMBLY
विधानसभा घेराव में बवाल (ETV Bharat)

कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, सियासत में तेज हुआ टकराव

इस घेराव में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, विधायक और हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए. विधानसभा घेराव के दौरान हुए बवाल, बैरिकेड टूटने और नेताओं के तीखे बयानों ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को और गरमा दिया है. इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने जहां अपनी ताकत दिखाई, वहीं भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर भी साफ कर दिए हैं. आने वाले दिनों में ये टकराव और बढ़ेगा.

CONGRESS GHERAO CG ASSEMBLY
विधानसभा घेराव में बवाल (ETV Bharat)

जंगल पर्यावरण से परिवहन तक छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फोकस, 3622 करोड़ की मंजूरी

‘जी राम जी’ बनाम मनरेगा: विधानसभा में सियासी संग्राम, हंगामे के बीच कांग्रेस ने किया वॉकआउट

चातुरी नंद के सवाल पर विधानसभा में हंगामा, बघेल ने लगाए प्रश्न बदलने के आरोप, मंत्री बोले जो पूछा उसी का दिया उत्तर

TAGGED:

BHUPESH BAGHEL
CHARANDAS MAHANT
LEADER OF THE OPPOSITION
PCC CHIEF DEEPAK BAIJ
CONGRESS GHERAO CG ASSEMBLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.