पायलट ने पूछा-एसआईआर को लेकर इतनी हड़बड़ी में क्यों है चुनाव आयोग और केंद्र सरकार?, फेक वीडियो पर कही ये बात

टोंक दौरे में ग्रामीणों की समस्याएं सुनते पायलट ( ETV Bharat Tonk )

टोंक: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि SIR में घुसपैठियों को बाहर निकालने और नाम काटने की बात होती है, लेकिन चैलेंज देता हूं कि सरकार बताए कि बीते 11 साल में कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला. सरकार SIR के नाम पर गुमराह और गलत बयानबाजी कर रही है. हम राजस्थान में इनके इरादे कामयाब नहीं होने देंगे. दो दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे सचिन पायलट ने एसआईआर को अच्छी प्रक्रिया बताया, लेकिन इसके समय को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग इसे लेकर इतनी हड़बड़ी में क्यों है?. सरकार एसआईआर से घुसपैठियों को बाहर करने की बात करती है, लेकिन बताएं कि अभी तक कितने घुसपैठिए भगाए. निर्वाचन आयोग इस प्रकिया को सही तरीके से संपन्न कराता तो कोई बात नहीं, लेकिन जल्दबाजी देखकर वोट चोरी की आशंका बढ़ गई. कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले... (ETV Bharat Tonk)