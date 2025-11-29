पायलट ने पूछा-एसआईआर को लेकर इतनी हड़बड़ी में क्यों है चुनाव आयोग और केंद्र सरकार?, फेक वीडियो पर कही ये बात
दो दिन के टोंक दौरे पर आए सचिन पायलट ने कहा कि SIR में जल्दबाजी देखकर वोट चोरी की आशंका बढ़ गई.
Published : November 29, 2025 at 7:51 PM IST
टोंक: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि SIR में घुसपैठियों को बाहर निकालने और नाम काटने की बात होती है, लेकिन चैलेंज देता हूं कि सरकार बताए कि बीते 11 साल में कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला. सरकार SIR के नाम पर गुमराह और गलत बयानबाजी कर रही है. हम राजस्थान में इनके इरादे कामयाब नहीं होने देंगे.
दो दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे सचिन पायलट ने एसआईआर को अच्छी प्रक्रिया बताया, लेकिन इसके समय को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग इसे लेकर इतनी हड़बड़ी में क्यों है?. सरकार एसआईआर से घुसपैठियों को बाहर करने की बात करती है, लेकिन बताएं कि अभी तक कितने घुसपैठिए भगाए. निर्वाचन आयोग इस प्रकिया को सही तरीके से संपन्न कराता तो कोई बात नहीं, लेकिन जल्दबाजी देखकर वोट चोरी की आशंका बढ़ गई.
कर्नाटक में संकट नहीं: टोंक विधायक पायलट शनिवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे. पायलट ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर कोई संकट नहीं है. जो मामला सामने आया है, उसे जल्द सुलझा लेंगे. कर्नाटक में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री एकजुट हैं.
फेक वीडियो से रहें सतर्क: सचिन ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पूरा देश एकजुट है. पाकिस्तान एआई के जरिए फेक विडियो बनाकर भारत में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर समूचा भारत एकजुट है. पाक की हर नापाक कोशिश का जवाब देने में सक्षम हैं.
14 को दिल्ली में रैली: सचिन ने कहा कि कांग्रेस की राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी के मुद्दे पर दिल्ली में 14 दिसंबर को बड़ी रैली होगी. टोंक समेत राज्य के 45 जिलों में नए पार्टी अध्यक्षों से कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी. इससे पहले पायलट का कारोला और हरचंदेड़ा गांव पहुंचने पर स्वागत किया गया. ईसरदा बांध के विस्थापितों के प्रतिनिधिमंडल ने पायलट को ज्ञापन सौंपा और मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की.