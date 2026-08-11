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हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्रः सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने की तैयारी, 19 अगस्त को कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरेंगे पार्टी के विधायक-सांसद

भाजपा सरकार के भ्रष्टाचारों की फाइलों को तैयार करने के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है.

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नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 11, 2026 at 2:23 PM IST

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चंडीगढ़ः हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों के साथ चंडीगढ़ में मंगलवार को बैठक की. आयोजन के बाद मीडिया से बात करते हुए हुड्डा ने कहा कि "विधायक दल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है. हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा बच्चों का शोषण किया जा रहा है. युवकों को रेगुलर करने की हमने मांग की थी. इनको रेगुलर किया जाए. इनको वह सभी सुविधाएं मिले जो सभी रेगुलर कर्मचारियों को मिलती है. इसको लेकर हम 19 तारीख को धरना करेगी. सारे विधायक, सांसद और अध्यक्ष पंचकूला में धरने में शामिल होंगे. इनको रेगुलर करने की मांग करेंगे."

'रेगुलर पोस्ट समाप्त कर रही है सरकार': हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार रेगुलर पोस्ट समाप्त कर रही है. हम रेगुलर भर्ती प्रक्रिया की मांग करेंगे. गेस्ट टीचरों को सरकार को तुरंत रेगुलर करना जाना चाहिए. साल 2014 में 3 लाख 75 हजार सेंग्शन पोस्ट थी जो आज घटकर आज 2.5 लाख रह गई है. हम एक कमेटी हम बना रहे हैं जो सरकार के सारे भ्रष्टाचार की डिटेल बनाएगी और उनकी उजागर करेगी. वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा इसके कन्वीनर होंगे.

हरियाणा में मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस तैयार (ETV Bharat)

भ्रष्टाचार का डिटेल बनायेगी कांंग्रेसः विधायक अशोक अरोड़ा को 19 तारीख के पंचकूला धरने का कन्वीनर बनाया गया है. इसके अलावा अशोक अरोड़ा को सरकार के भ्रष्टाचार की डिटेल बनाने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है.

घोटालों पर काम रोको प्रस्ताव लायेगी कांग्रेसः आईडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक घोटाले के मुद्दे पर विधानसभा में हम काम रोको प्रस्ताव लेकर आयेंगे. हमने राज्य सभा चुनाव में भी उस अधिकारी की भूमिका पर उठाए थे. कानून व्यवस्था को लेकर भी हम विधानसभा में चर्चा करेंगे. एसवाईएल पर कहा कि ये राजस्थान को पाइपलाइन से पानी दे रहे हैं लेकिन पंजाब से अपना पानी को ले लो. हिमाचल से पाइपलाइन ‌एसवाईएल का पानी ले आओ. बारिश से हुए नुकसान की जिम्मेदार सरकार है. नुकसान का सरकार कंपनसेशन दे. सरकार की लापरवाही से शहरी क्षेत्र में जलभराव हुआ.

बिजली के निजीकरण के विरोध में कांग्रेसः बिजली यूनियन के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने पर हुड्डा ने कहा कि गुरुग्राम में बिजली का निजीकरण हो रहा है हम उसके खिलाफ हैं. खाद की जो कमी हो रही है, उसमें सरकार की बड़ी लापरवाही है. जो केंद्र दे रही है उसको भी सरकर ने उठाव नहीं किया है. खाद की भारी कमी के कारण किसान परेशान हैं. 965259 मीट्रिक टन की एलोकेशन हुई लेकिन आठ लाख के करीब खाद को उठाया. E20 पेट्रोल की वजह से लोग परेशान हैं. नीति आयोग की रिपोर्ट ने कहा है कि इससे गाड़ियों की माइलेज कम हुई है.

कॉमन वेल्थ गेम्स में हरियाणा को होस्ट बनाने की मांगः कानून व्यवस्था इस प्रदेश की पूरी तरह चरमरा गई है. हाइकोर्ट ने ऑर्गनाइज्ड क्राइम पर सवाल उठाए हैं. लगातार क्राइम हो रहे हैं. हमारे सांसदों और विधायकों ने कॉमनवेल्थ खेलों को लेकर बैठक में चर्चा की. हमने मांग किया है कि हरियाणा को इन खेलों में कोपार्टनर बनाया जाए. इससे पूरे प्रदेश को लाभ होगा. जब हम सबसे ज्यादा मेडल जीतते हैं बेशक वह गुजरात में यह गेम करवाएं. लेकिन कम से कम हमें होस्ट तो बनाया जाए.

'यह सरकार जोड़ती नहीं है सिर्फ डिलीट करती है': हुड्डा ने आगे कहा कि जैसे सोनीपत में हमने SIR को लेकर बैठक की थी. सभी विधायकों को कहा गया है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई गलत वोट बननी नहीं चाहिए. सही वोट कटनी नहीं चाहिए. जो समय मिला है उसको लेकर काम करें. हरियाणा डिलीशन के मामले में तीसरे नंबर पर है. यह सरकार जोड़ती नहीं है सिर्फ डिलीट करती है.

'हमें फुल टाइम सीएम चाहिए, पार्ट टाइम नहीं': हरियाणा के सीएम के पंजाब दौरों पर हुड्डा ने कहा कि "हमें फुल टाइम सीएम चाहिए पार्ट टाइम सीएम नहीं." वहीं गोकुल सेतिया के बयानों पर कहा कि यह पार्टी का मामला है. पार्टी देखेगी. मेरे पास कोई ऐसा मामला नहीं आया है.

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