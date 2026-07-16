यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, लखनऊ में बनाई योगी सरकार को घेरने रणनीति, संविधान बचाने के लिए संघर्ष का ऐलान
कांग्रेस यूपी प्रभारी की दो टूक: आम जनता का समर्थन हमारे साथ, भाजपा की विदाई तय
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 7:13 AM IST|
Updated : July 16, 2026 at 7:25 AM IST
लखनऊ: कांग्रेस मुख्यालय में यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर अहम बैठक हुई. बैठक की अगुवाई यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की. इस मीटिंग में संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए. आज भी कांग्रेस मुख्यालय में कई बैठकें होंगी. कांग्रेस की मैराथन बैठक में योगी सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन हो रहा है.
सुबह से देर रात तक हुई मीटिंग: कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम ने बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय में कई मीटिंग की. सुबह से लेकर देर रात तक मीटिंगों का दौर चला. बैठकों का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति मजबूत करना है.
योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा: बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संघर्ष के टिप्स दिए गए. कहा गया कि, योगी सरकार की विफलताओं के खिलाफ और लोकतंत्र के साथ संविधान को बचाने के लिए कांग्रेसजनों को जमीन पर उतरकर संघर्ष करने की आवश्यकता है. मीटिंग में जनहित के मुद्दों पर मुखरता के साथ आवाज उठाने और भाजपा-आरएसएस के राम मंदिर में दान चोरी जैसे मुद्दों पर आक्रामकता के साथ योगी सरकार की विफलताओं को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की गई.
बैठक के दौरान प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने छात्रों, युवाओं, बेरोजागारों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और किसानों के हित के लिए लगातार सड़क से सदन तक संघर्ष किया है. इससे आम जनता में कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ रहे समर्थन ने भाजपा की विदाई तय कर दी है. प्रदेश की ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था को उजागर करना जरूरी है.- डाॅ. सीपी राय, प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन
चुनावी मोड में रहने का निर्देश: मीटिंग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चुनावी मोड में आ जाने की अपील की गई. कांग्रेस वार रूम और कनेक्ट सेन्टर के पदाधिकारियों के साथ ही फ्रन्टल संगठनों के सभी प्रदेश अध्यक्षों, विभागों/प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक कर संगठन को और अधिक चुस्त दुरूस्त करने को कहा गया. बुधवार को कांग्रेस कमेटी के सभी राष्ट्रीय सचिवों के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया.
आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक विजय हासिल करेगी, और भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी.- डाॅ. सीपी राय, प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन
बुधवार को हुई कांग्रेस की बैठक में राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, राजेश तिवारी, सत्य नरायन पटेल, प्रदीप नरवाल, नीलांशु चतुर्वेदी और तौकीर आलम मौजूद रहे.
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