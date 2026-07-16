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यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, लखनऊ में बनाई योगी सरकार को घेरने रणनीति, संविधान बचाने के लिए संघर्ष का ऐलान

लखनऊ: कांग्रेस मुख्यालय में यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर अहम बैठक हुई. बैठक की अगुवाई यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की. इस मीटिंग में संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए. आज भी कांग्रेस मुख्यालय में कई बैठकें होंगी. कांग्रेस की मैराथन बैठक में योगी सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन हो रहा है.

विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी प्रभारी ने की मीटिंग (Photo Credit: ETV Bharat)

सुबह से देर रात तक हुई मीटिंग: कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम ने बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय में कई मीटिंग की. सुबह से लेकर देर रात तक मीटिंगों का दौर चला. बैठकों का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति मजबूत करना है.



योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा: बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संघर्ष के टिप्स दिए गए. कहा गया कि, योगी सरकार की विफलताओं के खिलाफ और लोकतंत्र के साथ संविधान को बचाने के लिए कांग्रेसजनों को जमीन पर उतरकर संघर्ष करने की आवश्यकता है. मीटिंग में जनहित के मुद्दों पर मुखरता के साथ आवाज उठाने और भाजपा-आरएसएस के राम मंदिर में दान चोरी जैसे मुद्दों पर आक्रामकता के साथ योगी सरकार की विफलताओं को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की गई.