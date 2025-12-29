MLC चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, हर सीट को जिताने के लिए इन दिग्गज नेताओं को दी जिम्मेदारी
सांसदों और पूर्व विधायकों को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दी पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी, जानिए किस सीट की किसको जिम्मेदारी मिली
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 8:06 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश में नवंबर 2026 होने वाले स्नातक और शिक्षक विधान परिषद (MLC) की कुल 11 सीटों पर होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर सभी सीटों पर वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक के रूप में उत्तरदायित्व सौंपा है. जिन नेताओं को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनमें छह सांसदों के अलावा एक पूर्व सांसद और कई पूर्व विधायक शामिल हैं.
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी ने बताया कि लखनऊ स्नातक/शिक्षक विधान परिषद सीट पर अमेठी से सांसद वरिष्ठ कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा, पूर्व सांसद पीएल पुनिया, वाराणसी सीट पर पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी और पूर्व विधायक पशुपति नाथ राय, आगरा सीट के लिए सांसद राकेश राठौर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल, मेरठ सीट पर सांसद इमरान मसूद और पूर्व एमएलसी हरेन्द्र अग्रवाल को पर्यवेक्षक बनया गया है.
उत्तर प्रदेश में 2026 में होने वाले स्नातक और शिक्षक विधान परिषद (MLC) चुनावों के लिए कांग्रेस ने अभी से अपनी तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष श्री @kashikirai जी ने आज 11 सीटों के लिए वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक (Observer) बनाकर मैदान में उतार दिया है।— UP Congress (@INCUttarPradesh) December 29, 2025
पर्यवेक्षकों की लिस्ट… pic.twitter.com/4PRVOSZV9T
इसी तरह इलाहाबाद सीट पर सांसद उज्जवल रमण सिंह और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली और पूर्व विधायक फूल कुंवर, गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक विधान परिषद सीट के लिए सांसद तनुज पुनिया और पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह को पर्यवेक्षक के रूप में उत्तरदायित्व सौंपा है. मेरठ-सहारनपुर विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वरिष्ठ शिक्षक नेता बाकिर हुसैन उर्फ बाकर हुसैन को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है.
प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अमित राय और लखनऊ स्नातक विधान परिषद सीट के कोऑर्डिनेटर देवमणि तिवारी मुख्य रूप से शामिल रहे.
