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कांग्रेस ने दिया था जनता को वोट का अधिकार, अब वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने की कोशिश नहीं होगी बर्दाश्त: CM सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV BHARAT )

शिमला: दिल्ली में एक नवंबर को कांग्रेस और भाजपा की रैलियों को लेकर देशभर में सियासी माहौल गर्म है. हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने दिल्ली में होने वाली महारैली के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देश की जनता को मतदान का अधिकार कांग्रेस की बदौलत मिला है. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि वोटों की चोरी करके सत्ता हासिल करने की कोशिश की जा रही है तो इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि वोट चोरी के मामले में उन्हें इस्तीफा देना होगा.

दरअसल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे. शिमला के रिज मैदान पर स्थित दोनों नेताओं की प्रतिमाओं पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धासुमन अर्पित किए. इस दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल, मंत्री यादवेंद्र गोमा और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं के देश के लिए योगदान को याद किया और लोकतंत्र, संविधान तथा मतदान के अधिकार को लेकर अपनी बात रखी.