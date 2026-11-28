कानून-व्यवस्था पर कांग्रेस हमलावर, गोदियाल बोले- सिर्फ नाम के 'धाकड़ धामी' नहीं, काम भी धाकड़ दिखने चाहिए
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कानून व्यवस्था और चंपावत नाबालिग दुष्कर्म मामले में सीएम धामी पर तीखा हमला बोला है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2026 at 7:57 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और चंपावत के एक नाबालिग से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री के ‘धाकड़ धामी’ नाम पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के साथ धाकड़ नाम जुड़ने के बाद उनके काम भी धाकड़ होने चाहिए, लेकिन प्रदेश में जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उससे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं.
गौर हो कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीएम धामी की 'धाकड़ धामी' वाली छवि पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ नाम के आगे 'धाकड़' लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर उनके फैसले भी धाकड़ दिखने चाहिए. चंपावत नाबालिग दुष्कर्म मामले का हवाला देते हुए गणेश गोदियाल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
उन्होंने चंपावत में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि करीब आठ से दस महीने पहले सामने आए इस प्रकरण में शुरुआत में नाबालिग और उसके पिता ने एक व्यक्ति को नामजद किया था. इसके बाद संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया. कुछ दिन बाद नाबालिग और उसके पिता के बयान बदल गए और शिकायतकर्ता का ही नाम आरोपी के रूप में सामने आ गया. उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता पिछले आठ महीने से जेल में बंद है.उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में अब नया मोड़ आया है. नाबालिग ने कथित तौर पर अपने बयान में कहा है कि पुलिस स्टेशन में बुलाकर पुलिसकर्मियों ने उस पर बयान बदलने का दबाव बनाया था.
गणेश गोदियाल ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीर बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को न्यायप्रिय और कानून पसंद लोगों की भूमि कहा जाता है, लेकिन यदि किसी नाबालिग पर बयान बदलने का दबाव बनाया गया और शिकायतकर्ता को ही जेल में बंद कर दिया गया, तो यह कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है. कहा कि जनता को इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से समझना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति के साथ क्या हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं और सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए.
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