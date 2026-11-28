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कानून-व्यवस्था पर कांग्रेस हमलावर, गोदियाल बोले- सिर्फ नाम के 'धाकड़ धामी' नहीं, काम भी धाकड़ दिखने चाहिए

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और चंपावत के एक नाबालिग से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री के ‘धाकड़ धामी’ नाम पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के साथ धाकड़ नाम जुड़ने के बाद उनके काम भी धाकड़ होने चाहिए, लेकिन प्रदेश में जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उससे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं.

गौर हो कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीएम धामी की 'धाकड़ धामी' वाली छवि पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ नाम के आगे 'धाकड़' लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर उनके फैसले भी धाकड़ दिखने चाहिए. चंपावत नाबालिग दुष्कर्म मामले का हवाला देते हुए गणेश गोदियाल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.