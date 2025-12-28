कांग्रेस का स्थापना दिवस: मजबूत किला रही दिल्ली में 12 साल से कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ संघर्ष; जानें वर्चस्व का इतिहास
देश की राजनीति में अहम जगह रखने वाली कांग्रेस आज अपना 140 साल का ऐतिहासिक सफर पूरा कर रही है. जानें दिल्ली कांग्रेस का सफर
Published : December 28, 2025 at 4:11 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रविवार को कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस पार्टी के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित प्रदेश कार्यालय में मनाया गया. कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी. दिल्ली में कांग्रेस का राजनीतिक सफर कैसा रहा और किस तरह से संगठन मजबूत हुआ इसके इतिहास को भी जानना जरूरी है. अगर दिल्ली कांग्रेस की बात करें तो यहां पहली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने का गौरव अरुणा आसफ अली को मिला. वह 1946 से 1948 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं. इनके बाद दूसरे प्रदेश अध्यक्ष राधा रमन बने, जो 1948 से 1951 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे.
दिल्ली में कांग्रेस का राजनीतिक सफर
दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि राधा रमन के बाद फिर 1951 में चौधरी ब्रहा प्रकाश को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया. जयप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि जब 1952 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा की 48 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की. भारतीय जनसंघ ने पांच, सोशलिस्ट पार्टी ने दो, हिंदू महासभा ने एक और एक सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की. कांग्रेस को बहुमत मिलने के चलते चौधरी ब्रह्मा प्रकाश को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया.
मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 1953 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया. उनके बाद सीके नय्यर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे. इसके बाद दो से तीन या चार साल के अंतराल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलते रहे ओर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती रही. 1956 में दिल्ली में विधानसभा खत्म कर दी गई और मेट्रो पॉलिटिन कांउंसिल का जन्म हुआ. इसके बाद दिल्ली कांग्रेस ने मेट्रो पॉलिटन काउंसिल के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया. साथ ही अपनी विपक्षी पार्टी भारतीय जनसंघ के साथ जमकर मुकाबला किया.
भाजपा सरकार में दिल्ली कांग्रेस ने निभाई विपक्ष की जिम्मेदारी
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे डॉ. नरेंद्र नाथ बताते हैं कि 1993 में दिल्ली में फिर से विधानसभा बहाल हुई तो भाजपा और कांग्रेस में फिर विधानसभा चुनाव में मुकाबला हुआ. उस चुनाव में भाजपा ने 49 सीटें जीतीं ओर कांग्रेस को 14 सीटें मिलीं. चार सीटों पर जनता दल की जीत हुई तो वहीं तीन सीटें निर्दलीय ने जीतीं. दिल्ली कांग्रेस को विपक्ष में बेठने का मौका मिला. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रहे एचकेएल भगत के नेतृत्व में कांग्रेस ने जनता के मुद्दों को लेकर दिल्ली की मदनलाल खुराना सरकार को जमकर घेरा. हवाला कांड में नाम आने के बाद मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना को कांग्रेस के विरोध के चलते ही इस्तीफा तक देना पड़ा और भाजपा ने साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया.
LIVE: Flag hoisting by Congress President Shri @kharge | Congress' 140th Foundation Dayhttps://t.co/VhMjRE8wWn— Delhi Congress (@INCDelhi) December 28, 2025
कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से ऐसे किया बाहर
डॉ. नरेंद्रनाथ बताते हैं कि जब दिल्ली में प्याज की कीमतें इतनी बढ़ीं कि वह जनता की पहुंच से दूर हो गई. इसको लेकर दिल्ली कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया ओर भाजपा को फिर से मुख्यमंत्री बदलना पड़ा. भाजपा ने सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन, तब तक दिल्ली कांग्रेस ने जनता के बीच में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि 1998 के विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को बहुमत देते हुए भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया. कांग्रेस को सत्ता में लाने में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के उन दिनों अध्यक्ष रहे दीप चंद बंधु, चौधरी प्रेम सिंह और शीला दीक्षित की महत्वपूर्ण भूमिका रही. इनमें दीप चंद बंधु 1994 से 1997, चौधरी प्रेम सिंह 1997 से 1998 और शीला दीक्षित 1998 से 1999 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं. 1998 का विधानसभा चुनाव दिल्ली कांग्रेस ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में लड़ा और जीता. इसके चलते उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया.
जब शीला दीक्षित बनीं दिल्ली की मुख्यमंत्री
शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दोनों पदों की जिम्मेदारी एक साल तक एक साथ निभाई. उसके बाद 1999 में प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ दिया. इसके बाद 1999 में पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सुभाष चोपड़ा को सौंपी. चोपड़ा 1999 से 2003 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे. फिर चौधरी प्रेम सिंह को एक साल के लिए 2003 से 2004 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया. इसके बाद रामबाबू शर्मा 2004 से 2006 तक दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रहे. फिर जय प्रकाश अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष बने. 2004 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की सात में से छह लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी.
आज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष @devendrayadvinc जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजीव भवन, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में ध्वजारोहण किया।— Delhi Congress (@INCDelhi) December 28, 2025
इस दौरान पूर्व मंत्री मंगतराम सिंगला जी, डॉ @DrNath007 जी, पूर्व सांसद कृष्णा तीरथ जी,… pic.twitter.com/4LrvCKC8LD
दिल्ली में साल 2009 में सबसे मजबूत दिखी कांग्रेस
साल 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद 2009 में लोकसभा की सातों सीटों पर जीत दर्ज करके कांग्रेस ने भाजपा का खाता भी नहीं खुलने दिया. 15 साल तक दिल्ली की सत्ता में रहने के बाद फिर 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और पार्टी मात्र आठ सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर आ गई. इसके पीछे 2011 में शुरू हुए अन्ना आंदोलन और शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ घोटालों को लेकर एक महौल बनना रहा. इसकी वजह से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ और उसने कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया.
साल 2015, 2020 और साल 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली कांग्रेस विधानसभा में अपना खाता खोलने में भी विफल रही है. हालांकि, इसकी स्थापना से लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के संगठन की शुरूआत होने से लेकर दिल्ली में कांग्रेस का इतिहास शानदार रहा है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहीं सुभद्रा जोशी, एचकेएल भगत, अजय माकन ओर शीला दीक्षित जैसे नेताओं ने केंद्र की राजनीति और सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
स्थापना दिवस पर क्या बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि कांग्रेस ने देश की आजादी की भी लड़ाई लड़ी. उसके बाद से सरकार में रहते हुए जनता के हित में काम किया और विपक्ष में रहते हुए भी जनता के हित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस संघर्ष कर रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस को मजबूत करने में अगर मैं सबसे पहले कहूं तो शीला दीक्षित का नाम आता है. इसके अलावा अन्य सभी नेताओं ने भी दिल्ली कांग्रेस को मजबूत किया और पक्ष व विपक्ष की भूमिका निभाते हुए संगठन को साथ लेकर चले. उन्होंने कहा दिल्ली में हम जबसे विपक्ष में हैं तबसे 12 साल से लगातार मुखर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और आने वाले साल में भी लगातार विपक्ष के तौर पर सरकार को अपने सुझाव देते रहेंगे. साथ ही सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे.
ये भी पढ़ें:
- कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस: स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सत्ता में रहने के लंबे अनुभव तक का सफर
- Yearender 2025: सत्ता से बाहर होते ही 'कमजोर' पड़ी AAP, भाजपा सरकार से लड़ती दिखी कांग्रेस, पढ़िए पूरे साल का सियासी माहौल
- दिल्ली चुनावों में कांग्रेस ने प्रचार पर पैसा लुटाने में BJP को पछाड़ा, फिर भी नहीं जीती एक भी सीट; ADR की रिपोर्ट में खुलासा