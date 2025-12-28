ETV Bharat / state

कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, झारखंड कांग्रेस कार्यालय में ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न

कांग्रेस के स्थापना दिवस पर नगाड़ा बजाकर खुशियां मनाते प्रदेश प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश व अन्य कांग्रेसी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस रविवार को पूरे देश के साथ-साथ झारखंड की राजधानी रांची में भी उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया. इस अवसर पर रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ स्थापना दिवस का जश्न मनाया. कांग्रेस कार्यालय को पार्टी के झंडों और बैनरों से सजाया गया था. वहीं इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला.

कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी ध्वजारोहण के साथ की गई. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक-दूसरे को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं और पार्टी के 140 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को याद किया. इस मौके पर स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका, संविधान निर्माण में योगदान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों को रेखांकित किया गया.

झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

संविधान की रक्षा को कांग्रेस प्रतिबद्धः के. राजू

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक विचारधारा है. जिसने देश को आजादी दिलाने से लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने तक अहम भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश की एकता और अखंडता को प्राथमिकता दी है और आज भी संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है.

जनमुद्दों पर जारी रहेगा संघर्षः दीपिका पांडेय

वहीं झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि कांग्रेस का 140 वर्षों का इतिहास त्याग, संघर्ष और जनसेवा से भरा हुआ है. उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आवाज को बुलंद की है. मौजूदा दौर में भी कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों जैसे मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रही है.

संगठन को मजबूत बनाने पर जोर