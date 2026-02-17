ETV Bharat / state

बलरामपुर मौत मामले में कांग्रेस ने बनाई दस सदस्यीय जांच समिति, रायपुर में फूंका सरकार का पुतला

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी पत्र में घटना को “प्रशासनिक आतंक” बताते हुए कहा गया है कि यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता का उदाहरण है. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरगुजा, रायगढ़, बस्तर और खनन प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों पर लगातार दबाव और प्रताड़ना बढ़ रही है. रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने कहा कि लौह अयस्क, बॉक्साइट और अन्य खनिज क्षेत्रों में सक्रिय माइनिंग माफिया और सत्ता संरक्षित तत्वों के खिलाफ कांग्रेस हर स्तर पर संघर्ष करेगी.

बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र के ग्राम हड़सपुर में प्रशासनिक टीम द्वारा कथित रूप से पूछताछ के दौरान लाठी-डंडों से मारपीट किए जाने का आरोप है. इस घटना में उरांव समाज के बुजुर्ग रामनरेश उरांव की मौत हो गई, जबकि दो अन्य ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई और सर्व आदिवासी समाज में गहरा आक्रोश देखने को मिला. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर SDM करुण कुमार डहरिया सहित 4 लोगों को आरोपी बनाया. SDM की गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक हलकों में भी हलचल मच गई.

रायपुर: बलरामपुर के कुसमी विकासखंड अंतर्गत ग्राम हड़सपुर में कथित मारपीट से एक आदिवासी बुजुर्ग की मौत का मामला, अब कानून-व्यवस्था से निकलकर सीधे राजनीतिक संग्राम में बदल गया है. पुलिस ने SDM सहित चार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर SDM करुण कुमार डहरिया को गिरफ्तार कर लिया है. घटना को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसे “प्रशासनिक आतंक” करार देते हुए 10 सदस्यीय जांच समिति गठित कर सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है. राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने पुतला दहन कर जोरदार विरोध भी दर्ज कराया.



10 सदस्यीय जांच समिति का गठन

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में 10 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया. समिति में पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है. समिति प्रभावित गांव का दौरा कर पीड़ित परिवार, ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी. कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि यह जांच सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि “सत्य उजागर करने का प्रयास” होगा.

कांग्रेस ने बनाई दस सदस्यीय जांच समिति





दीपक बैज के निर्देश पर बनाई गई कमेटी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर गठित इस जांच समिति का संयोजक पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को बनाया गया है. समिति में डॉ. प्रीतम राम, पारसनाथ राजवाड़े, मनुज यादव सिंह, डॉ. अनिल लकड़ा, विजय फेकरा, सफी अहमद, राजेंद्र तिवारी, राकेश गुप्ता और हरिहर प्रसाद यादव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. कांग्रेस ने साफ किया है कि यदि जांच में प्रशासनिक लापरवाही या अत्याचार की पुष्टि होती है तो पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी.





गांव में दौरा, रिपोर्ट के आधार पर अगली रणनीति

प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिए हैं कि समिति तत्काल प्रभावित गांव का दौरा कर मृतक के परिजनों, घायलों और ग्रामीणों से मुलाकात करेगी. साथ ही संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर पूरे घटनाक्रम की वस्तुस्थिति का आकलन करेगी. जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की राजनीतिक रणनीति तय की जाएगी.





रायपुर में पुतला दहन, सरकार पर सीधा हमला

घटना के विरोध में रायपुर के राजीव गांधी चौक, सुभाष स्टेडियम के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और आरोपी भाजपा नेता अजय प्रताप सिंह के खिलाफ पुतला दहन किया. प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए इसे आदिवासी समाज पर हमला बताया. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में गरीब और आदिवासी सुरक्षित नहीं हैं और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है.

कांग्रेस ने बनाई दस सदस्यीय जांच समिति





आदिवासी समाज में आक्रोश, राजनीतिक तापमान बढ़ा

कांग्रेस का कहना है कि घटना के बाद सर्व आदिवासी समाज के लोगों में भारी रोष है. क्षेत्र में सामाजिक संगठनों की बैठकें जारी हैं और न्याय की मांग तेज हो रही है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आगामी चुनावी समीकरणों पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक छत्तीसगढ़ की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है.

कांग्रेस ने बनाई दस सदस्यीय जांच समिति





सरकार की चुनौती: कानून-व्यवस्था या सियासी संकट?

एक ओर पुलिस कार्रवाई और SDM की गिरफ्तारी से सरकार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं विपक्ष इसे “प्रशासनिक दमन” और “सत्ता संरक्षित हिंसा” का मामला बता रहा है. आने वाले दिनों में जांच की दिशा और राजनीतिक बयानबाजी इस मुद्दे को और गरमा सकती है. कांग्रेस का कहना है कि बलरामपुर की घटना अब सिर्फ एक आपराधिक प्रकरण नहीं रही, बल्कि आदिवासी अस्मिता, प्रशासनिक जवाबदेही का सवाल बन गई है. SDM की गिरफ्तारी, कांग्रेस की जांच समिति और राजधानी में पुतला दहन इन सबने मिलकर इस मामले को प्रदेश की सियासत के केंद्र में ला खड़ा किया है. अब निगाहें जांच रिपोर्ट और सरकार की अगली रणनीति पर टिकी हैं.

