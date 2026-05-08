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कोटा में दो प्रसूताओं की मौत का मामला, कांग्रेस ने बनाई चार सदस्यीय जांच कमेटी, तीन दिन में देगी रिपोर्ट

जयपुर: कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दो प्रसूताओं की मौत और अन्य महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में अब राजस्थान में सियासी पारा उफान पर है. कांग्रेस ने इस मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति बनाई है. यह कमेटी तीन दिन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट सौंपेगी. कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह कमेटी बनाई है. उन्होंने बताया कि कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 प्रसूताओं की मौत और अन्य महिलाओं की गंभीर स्थिति से जुड़े प्रकरण की विस्तृत जांच एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की है.

ये नेता कमेटी में शामिल: कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया, इस कमेटी में पूर्व मंत्री परसादी लाल मीणा, विधायक डूंगरराम गेदर, कोटा जिले के प्रभारी महासचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज और कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विकास महला शामिल है. यह समिति तत्काल न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोटा पहुंचकर घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर तीन दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.

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